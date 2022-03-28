烏克蘭逾千人戰火下喪生 近390萬人逃離家園

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聯合國數據顯示，俄羅斯入侵以來，烏克蘭近390萬人逃離家園。圖為波蘭華沙中央車站月台，大量義工和消防隊員協助烏克蘭難民上下車。（中央社檔案照片）

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（中央社台北28日綜合外電報導）聯合國最新數據顯示，俄羅斯入侵以來，烏克蘭逾千人戰火下喪生，近390萬人逃離家園，其中9成是婦孺。被包圍的戰略港市馬立波市長表示，市民須全數撤離，避免人道災難。

● 烏克蘭逾千人戰火下喪生 近390萬人逃離家園

據聯合國人權辦公室最新估計，自俄羅斯對烏克蘭展開軍事入侵行動迄今，至少1119名烏國平民在戰亂中喪生，另有1790人受傷。

自2月24日至3月26日的統計數據顯示，傷亡平民名單包括15名女童、32名男童，以及52名性別不詳的兒童。

聯國人權辦公室認為，在部分衝突嚴重的地區，傷亡報告較慢，另有許多報告仍待驗證，因此烏國的實際死亡人數將遠高於上述估計。

聯合國（UN）數據今天顯示，已有近390萬人逃離烏克蘭，不過人潮移出速度持續放緩。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）指出，已逃出國境的烏克蘭人達386萬2797人，比昨日數據多出4萬1748人，其中約9成是女性和孩童。

烏克蘭副衛生部長亞瑞明科（Oleksii Iaremenko）昨天表示，送抵烏克蘭的人道援助總量開始減少，即便是俄羅斯還在不斷轟炸中。

在波蘭華沙（Warsaw）蕭邦機場附近的貨櫃倉庫，慈善團體「直接救濟」（Direct Relief）協助運送醫療器材時，亞瑞明科表示，他很感謝國際社會至目前為止所提供的援助。

亞瑞明科又說，運往烏克蘭的物資林林總總，從金屬床、紗布、吸入劑到氧氣機等，但他們迫切需要更多的幫助，他呼籲其他國際組織運送援救物資。

（中央社製圖）

● 圍城馬立波市長：平民須全數撤離

烏克蘭東南部戰略港市馬立波（Mariupol）市長今天表示，所有市民必須撤離，以逃避人道災難。

馬立波市長波成柯（Vadim Boychenko）表示，俄羅斯軍方數週來連番轟炸，目前還有16萬平民困在城內，過著沒水沒電的生活。

他說，有26輛巴士正在待命，準備將平民撤離馬立波，但俄軍未同意提供這些平民安全通道。馬立波原本人口約40萬人。他未透露巴士在何處待命。

烏克蘭東南部戰略港市馬立波市長28日表示，所有市民必須撤離，以逃避人道災難。圖為馬立波住宅遭砲擊，大樓頂樓被削掉一大塊。（圖取自twitter.com/StratCom_AFU）

● 烏第2大城清道夫戰火下維持市容 民眾堆沙包保護民族詩人雕像

俄羅斯入侵烏克蘭戰事進入第2個月，烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv）雖遭俄軍猛轟但仍未失守。市內的清潔隊員冒著砲火維繫市容清運，展現當地居民不屈的抗敵意志。

英國「衛報」指出，哈爾科夫（Kharkiv）的清潔隊員如今清理市容時都須穿防彈衣，有幾輛垃圾車身上還布滿巡街時遭砲彈破片擊中的彈孔，車斗內經常載滿遭轟炸的建物殘垣斷瓦。

此外，哈爾科夫在俄羅斯連日砲擊與轟炸下，約有1000棟建築物受損或被摧毀，工作人員開始堆沙包，保護城內雕像。

法新社報導，其中最具代表性的烏克蘭民族詩人塔拉斯．謝甫琴科（Taras Shevchenko）雕像位在市中心的一座種滿百年老樹的廣闊公園中，他是烏克蘭19世紀最重要的詩人，也是以烏克蘭語寫作的先驅之一。

烏克蘭隨著1991年蘇聯解體而獨立以來，每座烏克蘭城市都有自己的謝甫琴科大道或廣場，位在基輔的全國最大大學就是以他的名字命名。

工作人員在哈爾科夫這座宏偉的黑色鑄鐵雕像周圍搭乘起重設備忙著堆起沙包。這座1935年豎立的雕像高16公尺，是自1994年附近海濱空地的列寧雕像被拆除以來，哈爾科夫最大的雕像。

烏克蘭第2大城哈爾科夫雖遭俄軍猛轟但仍未失守。市內的清潔隊員冒著砲火維繫市容清運。圖為23日一輛牽引車清理哈爾科夫的街道。（美聯社）

● 俄稱與烏克蘭29日談判 澤倫斯基稱和談堅守主權

克里姆林宮今天表示，俄國和烏克蘭在土耳其舉行的和平談判可能將於29日展開，稱儘管目前談判幾乎毫無進展，但面對面會談依舊十分重要。俄烏領導人目前則沒有會面計畫。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）和俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天通電話後，同意由伊斯坦堡主持會談。土耳其當局希望這次會談能讓雙方停火。

烏克蘭總統澤倫斯基昨天表示，下一輪烏俄和平談判中，基輔將會堅守「主權與領土完整」原則。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在晚間發布的視訊演說中表示：「我方在談判中的優先要務早已眾所周知，那就是（維護）『主權』，烏克蘭的領土完整性不容質疑。」

他還說，烏俄停火協議中的「安全保證是必要條件。顯而易見，我們的目標是追求和平，並盡快讓國人回歸正常生活。」

此外，澤倫斯基在昨天播出的專訪中表示，烏國已準備好就烏俄停火協議中的「中立國」條款進行討論，不過須有第三國保證，且相關條款須經公投同意。

在長達90分鐘的視訊訪問中，澤倫斯基全程以俄語告訴數間俄羅斯獨立媒體：「我可以理解談判項目中的這一點，我們正進行討論，仔細研究這個問題…我們已準備好討論安全保證、中立國地位、去核化等問題。」

圖左為俄羅斯總統蒲亭，右為烏克蘭總統澤倫斯基。（左圖取自twitter.com/kremlinrussia_e，右圖取自instagram.com/zelenskiy_official）

● 俄獨立新聞台從境外傳遞真相 俄最大獨立報暫停刊

俄羅斯獨立新聞台「雨」3月初停止在莫斯科運作，因克里姆林宮立嚴厲「假新聞」法，實際令報導烏克蘭戰爭真相構成犯罪。但頻道的靈魂人物夫妻檔繼續想辦法從境外報導事實。

由於俄羅斯當局打壓境內獨立媒體，「雨」（Dozhd）的總編輯濟亞德科（Tykhon Dzyadko）和特派員妻子科崔卡澤（Ekaterina Kotrikadze）先逃到土耳其的伊斯坦堡，再轉往俄羅斯鄰國喬治亞。

科崔卡澤27日在美國有線電視新聞網（CNN）節目「可靠消息來源」（Reliable Sources）當中表示：「如果你稱呼這場戰爭是戰爭，如果你引述（烏克蘭）總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的話，你就面臨最高15年徒刑。也就是你如果報導真相（就會有罪）。所以我們別無選擇。」

俄羅斯最大獨立報「新報」（Novaya Gazeta）今天表示，將暫停發行，直到俄國入侵烏克蘭的戰事結束為止。「新報」總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）去年剛獲得諾貝爾和平獎肯定。

穆拉托夫表示，這是「艱難的」決定，並稱這麼做是為了「拯救」這份刊物，避免徹底停刊。

● 網傳烏軍射殺俄俘影像 烏克蘭承諾即刻調查

一段疑為烏克蘭士兵在哈爾科夫（Kharkiv）的行動中，射殺看起來像是俄羅斯戰俘的影片曝光。對此，烏國政府承諾，將立即展開調查。

在那段近6分鐘的影片中，可以聽到烏克蘭士兵表示，他們逮到從奧爾霍夫卡（Olkhovka）展開行動的俄羅斯偵察小組。奧爾霍夫卡距離俄羅斯邊界約32公里。

● 海尼根加入抵制行列 退出俄羅斯市場

荷蘭啤酒製造商海尼根（Heineken）今天宣布退出俄羅斯市場，成為最新一家因為莫斯科入侵烏克蘭而離開俄國的西方公司，加入許多其他公司的行列。

本月稍早，這家啤酒公司就已停止海尼根品牌在俄羅斯的銷售和生產，並暫停對俄國新的投資和出口。

海尼根在一份聲明中說：「目睹烏克蘭戰爭繼續展開和加劇，我們深感震驚和悲痛。」（編輯：劉淑琴/核稿：陳政一）1110328