俄軍數週來連番轟炸 馬立波市長：平民須全數撤離

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烏克蘭東南部戰略港市馬立波市長28日表示，所有市民必須撤離，以逃避人道災難。圖為馬立波住宅遭砲擊，大樓頂樓被削掉一大塊。（圖取自twitter.com/StratCom_AFU）

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（中央社烏克蘭利維夫28日綜合外電報導）烏克蘭東南部戰略港市馬立波（Mariupol）市長今天表示，所有市民必須撤離，以逃避人道災難。

馬立波市長波成柯（Vadim Boychenko）表示，俄羅斯軍方數週來連番轟炸，目前還有16萬平民困在城內，過著沒水沒電的生活。

他說，有26輛巴士正在待命，準備將平民撤離馬立波，但俄軍未同意提供這些平民安全通道。馬立波原本人口約40萬人。他未透露巴士在何處待命。

波成柯告訴烏克蘭國營電視台：「這個城市的處境艱難，人道災難近在咫尺，我們必須全面疏散馬立波。」

克里姆林宮將馬立波視為重要戰略城市， 一旦拿下，可以居中連結俄羅斯2014年兼併的克里米亞（Crimea）和烏克蘭東部兩個分離分子掌控的地區。

烏克蘭表明由於擔心俄軍攻擊，28日不打算在國內開設安全人道走廊。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示：「我們的情報顯示，占領者對人道走廊路線可能會有『挑釁行為』。基於公眾安全考量，我們今天不開設任何人道走廊。」

烏克蘭國防部副部長馬烈爾（Hanna Malyar）今天表示，俄軍正在重整，仍無法在烏克蘭任何地方推進。

馬烈爾說，俄羅斯軍隊試圖鞏固所占據的陣地，並力圖突破首都基輔的防線，但仍無望攻下基輔。

馬烈爾在簡報會上表示：「截至今天，敵軍仍在重整，但無法在烏克蘭任何地方推進。」她未提供俄軍調動的證據。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110328