更多編輯台推薦新聞：
土耳其護身符幫人趨吉避凶 凋零產業卻難永保安康
文化

土耳其護身符幫人趨吉避凶 凋零產業卻難永保安康

Novavax疫苗快來了 哪些人適合打、保護力如何QA一次看
生活

Novavax疫苗快來了 哪些人適合打、保護力如何QA一次看

統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486
生活

統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭3/300

法國將與希臘等國展開人道救援 自馬立波撤出受困者

2022/3/26 11:23（3/26 11:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
法國將與土耳其和希臘聯手展開人道救援，從馬立波撤出民眾。圖為馬立波住宅遭俄軍砲擊。（圖取自twitter.com/StratCom_AFU）
法國將與土耳其和希臘聯手展開人道救援，從馬立波撤出民眾。圖為馬立波住宅遭俄軍砲擊。（圖取自twitter.com/StratCom_AFU）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾25日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天說，法國將與土耳其和希臘聯手展開「人道救援行動」，從遭俄羅斯軍隊攻擊的烏克蘭城市馬立波（Mariupol）撤出民眾。

法新社報導，馬克宏在布魯塞爾參加歐洲聯盟（EU）峰會之後說：「我們將與土耳其和希臘合作展開人道救援行動，撤出所有想要離開馬立波的人。」

他說：「我將在48至72小時內與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）展開新的討論，以敲定細節並確定執行方式。」

馬克宏說，他希望「盡可能救出最多的人」，期望「能在未來幾天」展開撤離行動。

馬克宏說，法國官員今天跟馬立波市長通話，得知還有15萬名居民受困，「情況危急」。

馬立波當局已表示馬立波市有2000多人死於戰火，今天又說，俄軍上週對一座有平民避難的劇院發動攻擊，恐怕已造成300人喪命。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110326

延伸閱讀
車臣領袖：部隊已拿下馬立波市政廳俄烏戰爭導致121兒童喪生 烏克蘭控俄軍包圍馬立波構成種族滅絕馬立波日夜遭俄軍無情猛轟 10萬居民無水無糧馬立波戰地記者藏身醫院揭戰火真相 驚險逃過俄軍槍口俄羅斯：第一階段行動完成 重心轉向解放頓巴斯法國單日逾10萬確診創新高 擬祭強化措施防堵Omicron
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀