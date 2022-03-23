俄烏戰爭導致121兒童喪生 烏克蘭控俄軍包圍馬立波構成種族滅絕

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烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦的辦公室表示，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭已導致121名孩童喪生。圖為馬立波一座遭砲火波及的教堂。（美聯社）

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（中央社烏克蘭利維夫23日綜合外電報導）烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦的辦公室表示，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭已導致121名孩童喪生；維涅迪克托瓦還說，證據顯示俄軍包圍港市馬立波的行為構成「種族滅絕」。

烏克蘭檢察總長辦公室今天透過傳訊應用程式Telegram說，境內戰事迄今已造成121個孩子死亡、167名孩童受傷。路透社無法立即驗證上述數據。

檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）昨天告訴法新社，證據顯示俄國藉由包圍戰略港市馬立波（Mariupol）來實行「種族滅絕」。

她說：「現在我在馬立波看到的不是戰爭，而是種族滅絕。」

「戰區還有一些規則、一些原則。我們在馬立波看到的是毫無規則。」

維涅迪克托瓦矢言，烏克蘭會在國際上推動讓這次圍城被正式定調為種族滅絕。

俄羅斯2月24日對烏克蘭發動侵略，馬立波市遭俄軍包圍且不斷砲擊，目前還有約20萬人被困在城內。

（中央社製圖）

俄軍暴力襲擊烏克蘭各地，而戰前人口約45萬的馬立波市，承受了若干最殘暴的攻擊。火砲擊中當地一家婦產科醫院、夷平住宅區，還炸毀一座標明內有孩童避難的戲劇院。

在俄軍殘忍包圍下，人道援助和撤離車隊難以進出。

人權觀察（Human Rights Watch）組織成員21日表示：「馬立波市居民形容（當地呈現出）冰冷的地獄景象，充斥死屍和被摧毀的建築物。」

維涅迪克托瓦則說，馬立波已淪為「人質」，「沒辦法給他們糧食、水源、電力，而且俄羅斯聯邦清清楚楚知道自己在這裡幹了什麼事」。

俄軍拿下馬立波，就能建立起連結克里米亞半島和烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）親俄勢力占領地的「陸橋」。克里米亞2014年被俄國併吞。

拿下馬立波港也能斷絕烏克蘭南部黑海沿岸的外來補給路線。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110323

馬立波日夜遭俄軍無情猛轟 10萬居民無水無糧

（中央社基輔22日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基說近10萬民眾受困在東南港都馬立波斷垣殘壁中，無食物充飢，無飲水止渴，但俄軍仍持續轟炸。聯合國也呼籲莫斯科結束這場「荒謬」又「赢不了」的戰爭。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在今天最新的錄影談話中說，單是過去24小時就有超過7000多人逃出馬立波（Mariupol），但有一組人沿著馬立波以西一條人道走廊通行時，「就這麼被占領者抓走」。

他警告，隨著人道情況惡化，還有其他數以千計的人無法出逃。

「今天，馬立波仍有近10萬人處於非人道狀態之中。四面楚歌。沒有食物、飲水、醫療用品，但砲擊、轟炸攻勢卻持續不斷。」他並再次呼籲俄羅斯放行先前講定了的安全人道走廊，讓百姓通行。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110323