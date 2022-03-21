烏克蘭馬立波圍城 傳孤兒被帶到俄羅斯地盤

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（中央社基輔20日綜合外電報導）烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）數週來遭到俄軍圍攻，一群孩童困在當地一間診所內，一名照顧者和一名診所員工親戚今天告訴法新社，這些孩子已被帶到俄羅斯掌控的區域。

這19名孩童年齡介於4歲至17歲，大多是孤兒，一直在冰冷的地下室裡躲避砲擊，生活環境惡劣。

在俄羅斯開始入侵烏克蘭前，他們就從附近的頓內茨克州（Donetsk Oblast）城鎮被送到馬立波一座專門照顧肺部疾病患者的療養院。

但馬立波遭遇俄軍轟炸，多處被摧毀且出現激烈衝突後，多名照顧者就未能見到這群孩子。

負責其中6童寄養照顧的羅帕提納（Olga Lopatkina）一直要求讓孩子們撤離，希望帶他們往西離開烏克蘭。但她17歲的大兒子今天打電話給她，說他們被帶到頓內茨克市，這裡是烏東分離主義分子占領區首府，如今已在俄軍控制下。

羅帕提納告訴法新社，孩子們在頓內茨克市的醫院，「我現在不知道如何聯繫他們」。她還說，她兒子電話講完很快就掛掉，也沒有大人通知她有關孩子們的下落。

療養院員工親戚沃洛舒克（Alexei Voloshchuk）表示，孩子們原本要撤離到烏克蘭掌控的札波羅熱（Zaporizhzhia）地區，但俄軍不讓他們去。

法新社未能聯繫上診所，因為馬立波通訊幾乎完全中斷，這座城市也斷水斷電沒瓦斯可用。

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沃洛舒克表示，診所通知他，有一名地方議員抵達後，便讓孩子們搭乘救護車經由官方商定的人道主義走廊前往札波羅熱。但在伯德揚斯克（Berdyansk）的檢查站，俄軍說孩子們來自頓內茨克地區，因此將他們轉送頓內茨克市。

外界愈來愈擔心這些孩子的命運，總部在日內瓦的終止結核病夥伴組織（Stop TB Partnership）告訴法新社，組織人員「想盡一切辦法」要讓他們撤離戰區。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1110321