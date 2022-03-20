傳俄帶走馬立波數千居民 烏克蘭總統：恐怖犯行

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（中央社烏克蘭利維夫/敖德薩20日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯圍困馬立波是「未來幾百年大家都會記得的恐怖犯行」；同時，地方當局說，有數千名居民被強行帶到俄羅斯。

馬立波（Mariupol）市議會昨晚在通訊軟體Telegram發布聲明指出，過去這一週，有數千名馬立波居民被帶至俄羅斯境內。

路透社未能立即獨立證實這項說法。

俄羅斯新聞媒體報導，最近幾天多輛巴士從亞速海（Sea of Azov）戰略港市馬立波，載走數百名莫斯科所謂的難民前往俄羅斯。

根據烏克蘭地方當局說法，大約40萬人被困在馬立波兩個多星期，俄軍猛烈轟炸造成當地斷電、斷水也沒有暖氣。

救難人員仍在馬立波一座戲劇院搜尋倖存者。地方當局指稱，戲劇院在16日遭到俄羅斯空襲重創；俄國則否認攻擊這座戲劇院或以平民為目標。

俄羅斯國防部18日表示，俄軍加強控制馬立波市周圍地區，並已進入市中心。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在晚間廣播談話中說，馬立波圍城一事將以「戰爭犯罪被寫進歷史」。

他說：「對一個和平城市做出如此行徑…就是一種恐怖行為，未來幾世紀都不會被遺忘。」

不過，他說，與俄國和談仍有必要，儘管和談「並不容易也不愉快」。

進逼烏克蘭首都基輔（Kyiv）的大批俄羅斯部隊已在市郊停下來。

英國駐美國武官表示，英國情報單位相信，俄國對於烏克蘭頑強抵抗也感訝異，目前俄方正「尋求消耗戰略」。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110320