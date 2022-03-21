俄侵烏Day25 俄軍陸海空立體狂轟馬立波

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（中央社烏克蘭利維夫20日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭戰事進入第4週，俄軍繼先前從陸、空轟炸烏國東南部港市馬立波，據稱也開始自海上攻擊當地。衛星影像比對顯示市內住民區毀損情況嚴重。

「紐約時報」報導，俄國2月24日入侵烏克蘭，東南部戰略要地的港市馬立波（Mariupol）3月初遭圍困後就水電、供暖被斷，糧食也逐漸耗盡。當地情勢到週末愈發惡化，屢爆激烈巷戰而俄軍已成功佔領3個街區。

負責防守馬立波的烏克蘭極右武裝團體亞速營（Azov battalion）表示，4艘俄軍艦艇加入轟擊馬立波的行列，顯示俄國開始對當地展開陸海空三維打擊。

分析馬立波局部地區的衛星影像顯示，當地居民區遭受廣泛破壞，影像分析到的一個學校與衛生機構林立的區域顯示，至少391棟建物可見遭破壞或摧毀。

聯合國旗下研究單位聯合國訓練研究所（Unitar）、聯合國衛星運作應用計畫（Unosat）比對馬立波東區Livoberezhnyi一個區塊2021年6月與今年3月14日的衛星影像，發現受損建築含7間學校、4間衛生設施。Livoberezhnyi是「左岸」的意思，是馬立波4個行政區之一，人口約12萬。

市中心一間婦產科病房與劇院上週遭炸，馬立波市議會今天說俄軍還轟炸一間裡面有400人避難的戲劇學校。馬立波對外通聯整個被斷，市內居民現況與破壞程度難以完整評估。

紐時指出，雖然烏克蘭部隊持續將俄軍拒於首都基輔、第2大城哈爾科夫（Kharkiv）外，俄軍在南面的進展也停下，主要是後勤補給所累，許多單位都在整補，但在東面戰線，俄軍近日仍穩步進展，從親俄分離分子控制的頓巴斯（Donbas）地區一路往西推進。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）這週的分析指出，即便烏軍守住主要大城外的陣線，但烏軍在東部的情況愈發不樂觀，戰前烏國部署於烏東的重兵，已有被第聶伯河（Dnieper River）以東沿著幾條路徑推進的俄軍包圍的危險。

圖為馬立波被俄軍轟炸後的俯瞰照。（圖取自facebook.com/DPSUkraine）

美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin III）在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）裡指出，俄軍在遭受重大傷亡後基本上已停滯，形容目前俄軍的戰略猶如把官兵送入絞肉機。

前駐歐美國陸軍司令霍吉斯（Ben Hodges）也認為，俄軍將領的時間、彈藥、人力已快耗盡，「他們很清楚麻煩大了」。

但也有軍事專家認為，俄軍部隊停滯一方面是因大部分在進行戰損整補，另一方面是融冰後河流開始氾濫、地面開始泥濘，不利部隊推進。但從包括裏海的單位出動、遠東西伯及高加索邊區的單位開始抽調，表明俄軍已全面啟動軍事體系，轉入靜態幾天後陸續就能整補完成。

至於馬立波，專家認為俄軍現在已開始比照敘利亞內戰時打阿勒坡（Aleppo）的打法，逐步把城市切割成各不同區塊，彼此無法顧及，然後以蠶食方式一區一區拿，進展不會快但守方會越來越不利。（譯者：陳亦偉）1110321