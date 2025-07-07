颱風天北市上班上課 北捷：正常營運

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）颱風丹娜絲襲台，台北市今天正常上班上課。台北捷運公司表示，北捷各路線正常營運，視情況彈性調整班距。交通局則提醒民眾，颱風期間盡量避免到河濱公園。

台北捷運公司今早發布新聞稿說明，提醒民眾台北捷運轉乘停車場、北投會館及捷運商品館正常營運。

另外，北捷表示，木柵機廠停車場僅在例假日上午8時到下午4時營業開放停車，平常日不開放。6日因水門管制，將汽車駛入此停車場的民眾，7日都可以取車駛出。

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北捷提醒民眾，可透過「台北捷運GO」App、車站廣播、告示、旅客資訊顯示器、月台電視等獲得列車到站訊息及營運狀況等相關資訊，也可洽詢台北捷運24小時客服專線（02）25363001轉9、台北市民當家熱線1999（外縣市請撥02-27208889），或瀏覽台北捷運公司網站。

台北市交通局也呼籲民眾，北市目前尚屬颱風丹娜絲陸上警戒區域範圍，因河濱公園相關設施昨天都已撤離，如非必要，盡量避免前往河濱公園；如需前往，請注意通行安全，妥善防風、防雨，以維護人身安全。（編輯：梁君棣）1140707