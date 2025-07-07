加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
台灣高鐵提前完成巡軌作業 上午9時40分恢復全線營運
首頁 / 生活
颱風丹娜絲
新聞專題
颱風丹娜絲3/218
首頁 / 生活

颱風天北市上班上課 北捷：正常營運

2025/7/7 08:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北7日電）颱風丹娜絲襲台，台北市今天正常上班上課。台北捷運公司表示，北捷各路線正常營運，視情況彈性調整班距。交通局則提醒民眾，颱風期間盡量避免到河濱公園。

台北捷運公司今早發布新聞稿說明，提醒民眾台北捷運轉乘停車場、北投會館及捷運商品館正常營運。

另外，北捷表示，木柵機廠停車場僅在例假日上午8時到下午4時營業開放停車，平常日不開放。6日因水門管制，將汽車駛入此停車場的民眾，7日都可以取車駛出。

google news透過 Google News追蹤中央社

北捷提醒民眾，可透過「台北捷運GO」App、車站廣播、告示、旅客資訊顯示器、月台電視等獲得列車到站訊息及營運狀況等相關資訊，也可洽詢台北捷運24小時客服專線（02）25363001轉9、台北市民當家熱線1999（外縣市請撥02-27208889），或瀏覽台北捷運公司網站。

台北市交通局也呼籲民眾，北市目前尚屬颱風丹娜絲陸上警戒區域範圍，因河濱公園相關設施昨天都已撤離，如非必要，盡量避免前往河濱公園；如需前往，請注意通行安全，妥善防風、防雨，以維護人身安全。（編輯：梁君棣）1140707

#台北市
#交通局
#河濱公園
#颱風
#台北市交通局
#台北捷運公司
#台電
#颱風丹娜絲
颱風丹娜絲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
颱風丹娜絲襲台 3列高鐵斷電卡軌道影響600旅客
87
更多編輯台推薦新聞：