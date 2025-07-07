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捷媒報導烏克蘭人戰時生活 劇場、社交延續希望

2025/7/7 08:56
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（中央社記者劉郁葶布拉格6日專電）俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，約400萬烏克蘭人被迫遷徙。隨著生活被顛覆、家園被遺棄，甚至親人不幸喪生，捷克媒體Expats.cz採訪在基輔的烏克蘭人與外國人，探討戰爭如何改變人們的生活，以及透過劇場、社交活動延續希望。

經營ProEnglish Theatre的烏克蘭人Alex表示，「持續工作是我對抗戰爭的方式」。2022年，這間劇院一度被作為防空避難所。然而，Alex的創作從未停歇，那年他與劇團共製作5部戲劇，甚至還國際巡演。

Alex說，他的未來在烏克蘭，並希望透過表演持續幫助他人，因為他相信戲劇可以對改變人們的觀念。Alex也特別辦了一個退伍與現役軍人的劇團，當他們站上舞台，觀眾會以全新角度看待。「這讓他們有空間發聲，這對心理療癒與復健有很大的效果」。

在基輔經營社交活動已有7年、The Big Meet的活動策劃人Olga Kearley說：「戰爭剛開始時，一切都停擺了，The Big Meet也被迫中止。大家都在努力活下去，哪還有空間社交？」

Olga還說：「我真的希望等我們勝利後，很多被迫離開的人會回來。這個國家還有太多值得完成的事，還有無數美好的未來。」

The Big Meet多年來連結外籍與本地社群，隨著情況逐漸好轉，2023年1月The Big Meet又重新開始，陸續有新外籍人士來到基輔，也有很多人選擇留下。Olga還與其他成員一起支援動物收容所、志願醫療人員與本地公益。

不過Olga也坦言，戰爭讓她筋疲力盡，「大約6個月前，我做出艱難的決定搬走，—部分是為了心理健康。」但她對未來仍抱持樂觀態度，「我做的每件事，都是因為我相信烏克蘭有值得建設的未來」。

基輔國立大學碩士生Arina在2023年初離開烏克蘭、前往德國謀職，但後來因母親病重而返家。她說：「我不想離開烏克蘭，這裡是我家，家人與朋友都在這裡。但俄羅斯的砲擊與轟炸太頻繁，我很害怕會喪命。我必須離開。」

因為語言的隔閡，Arina表示，在德國始終無法完全融入當地文化。她在德國擔任餐廳服務生，雖然德國薪資遠高於烏克蘭，但Arina未打算長期留下，「當我母親病情惡化時，我覺得自己必須回來」。談及未來，她對美國總統川普是否會堅定支持烏克蘭感到擔憂。

長住基輔的俄羅斯人Maryna說：「戰爭爆發後，我從未離開。雖然收到很多讓我離開的邀請，但我留下來，為了我病重的公公、我的狗，還有基輔附近的一塊地。我也因為戰爭失去了工作。」

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Maryna表示，她去年痛失兩名堂兄弟，一人在前線陣亡，另一人死於砲擊。當被問及對未來的計劃時，Maryna表示她別無選擇，只能留在烏克蘭。

Maryna說：「我會留下來。如果大家都離開了，還會有誰留下？這是我們的土地，我們會為它（烏克蘭）戰鬥到底。我是俄羅斯人，我已經失去了許多無法或不願面對真相的朋友。但我知道自己堅守的是什麼。」（編輯：唐聲揚）1140707

#烏克蘭
#基輔
#捷克
#德國
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