馬立波爆人道災難 俄羅斯：繳械投降者可安全撤離

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（中央社倫敦20日綜合外電報導）俄羅斯當局今天表示，遭到圍困逾2週的烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）正上演「可怕的人道災難」，只要當地軍民繳械投降，即可透過人道走廊撤離。

俄羅斯國防控制中心（National Defence Control Centre）負責人米茲殷塞夫（Mikhail Mizintsev）向馬立波的烏國守軍喊話：「一場可怕的人道災難已經出現。我保證，願意放下武器的所有人都可以安全離開馬立波。」

米茲殷塞夫提議，只要基輔在莫斯科當地時間清晨5時前積極回應繳械要求，馬立波的人道走廊將於莫斯科當地時間21日上午10時（格林威治標準時間7時）開放，屆時平民可向西或向東疏散。

他還說，截至目前，5萬9304人已撤離馬立波，但當地仍有13萬名平民可作為「人質」。自俄羅斯在烏克蘭的「特殊任務」開始以來，已有33萬686人撤離烏國。

自俄軍於2月24日入侵烏國以來，馬立波多次遭到猛烈轟炸。據烏國地方當局說法，大約40萬人被困在馬立波2個多星期，俄軍轟炸造成斷電、斷水，且居民也沒有暖氣可用。（譯者：施施）1110321