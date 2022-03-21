馬立波拒降俄軍 未談成設立人道走廊城內情勢艱困[影]

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烏克蘭馬立波遭到俄羅斯軍隊圍困，情勢艱困。圖為馬立波居民18日在親俄份子的控制下嘗試撤離。（安納杜魯新聞社）

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（中央社烏克蘭利維夫21日綜合外電報導）烏克蘭港口城市馬立波遭到俄羅斯軍隊圍困，但基輔與莫斯科當局今天協商同意建立8條人道走廊，讓平民撤離飽受戰火蹂躪的城鎮，馬立波卻不在其中，城內情勢非常艱困。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，俄軍要求馬立波（Mariupol）軍民今晨投降，「我們當然拒絕」，因此無法談成在當地建立人道走廊，而運送人道援助物資到馬立波的努力始終失敗，目前城內情勢「非常艱困」。

馬立波昨天再度慘遭砲擊。俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭以來，部分最劇烈的砲火攻擊都集中在這裡。

安德烈（Andrei）在被砲擊的公寓大樓對街，草草挖掘墓穴，埋葬他死去的鄰居們。娜塔莉亞（Natalia）不曉得她的家還在不在。另一家人則在擔心剩下的存糧能夠支持多久。

安德烈暫時停下鏟土表示，他正要埋葬的鄰居並非死於俄軍砲火或手榴彈攻擊，而是因為過去幾週承受巨大壓力，又沒辦法取得醫療協助，最終死於疾病。

他說：「不是炸彈殺死他們，而是這…整個情況－地下室、缺少運動、壓力，還有寒冷。」

附近有數具屍體包裹在骯髒的毯子裡，路旁行走的民眾用塑膠袋或紙箱裝著隨身物品。一名男孩推著超市推車，經過被炸翻的汽車。

安德烈說，烏克蘭軍方建議他和朋友把屍體存放在冰冷的地下室，但地下室早已經擠滿躲避俄軍砲火與飛彈襲擊的避難民眾。

他指著地上的墓穴說：「我希望能把他們重新下葬，這只是暫時處置。」

亞速海戰略港口城市馬立波當局表示，約40萬民眾已經受困超過2週，難以取得飲水、食物、取暖設備或電。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）19日表示，俄軍圍困馬立波是「未來幾百年大家都會記得的恐怖罪行」。

俄國國防部則稱，發生在馬立波的「人道災難」都要怪罪「烏克蘭民族主義分子」，並下最後通牒，呼籲馬立波軍民在今天上午繳械投降。

大學圖書館員契爾年科（Irina Chernenko）坐在待了11天的地下室裡，不知道還能撐多久。「我們期待最好的狀況－就是還能活得像個人。公寓大樓被毀，所有東西都被毀了。若從地下室出去，我們能去哪裡？」

「我們生火煮飯，現在還有一些食物和柴火，但一週內就會消耗殆盡，完全沒有食物。」

馬立波有部分地區被俄軍統治，部分仍被烏克蘭掌控，因此民眾不曉得住在其他地方的家人下落。

幼兒園員工娜塔莉亞和她的孩子待在一起，沒辦法返回城鎮另一邊的自家公寓。「沒有消息、沒有音訊。一切都毀了…我們不知道未來日子要怎麼過。」（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110321