烏克蘭：數千馬立波居民遭強制帶往俄羅斯

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馬立波市議會19日發布聲明，控訴俄軍強制將數千居民帶往俄國。市長波成柯怒批，俄方的戰爭罪行都須處以最嚴厲懲罰。圖為烏國部隊人員拍下馬立波一座遭砲火波及的教堂。（美聯社）

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（中央社利維夫19日綜合外電報導）根據烏克蘭東南部城市馬立波（Mariupol）市議會發布的聲明，過去一星期來，有數千名馬立波居民被俄軍強制帶往俄羅斯境內。

美國有線電視新聞網（CNN）和烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報導，聲明中說：「過去一週，數千名馬立波居民被帶至俄羅斯境內。占領者非法驅離利沃別列日尼（Livoberezhny）區的民眾，以及在運動俱樂部大樓中躲避持續轟炸的超過千名民眾（多數為婦孺）。

CNN報導，根據馬立波市議會聲明，遭到強行驅逐的馬立波居民被帶至營區後，俄羅斯部隊檢查民眾手機和相關身分文件，然後部分人被轉送到偏僻的俄國城市，「其他人命運未卜」。

馬立波市長波成柯（Vadym Boichenko）說：「占領者今日的所作所為對老一輩的人來說並不陌生，他們目睹過第二次世界大戰的可怕，看到納粹強擄人民。很難想像在21世紀，民眾仍可以被強制帶往另一個國家。俄軍不僅僅破獲和平的馬立波，他們還進一步開始驅離馬立波居民。俄羅斯所有的戰爭罪行都必須處以最嚴厲的懲罰。」

根據烏軍說法，被圍困的馬立波在遭俄軍不停轟炸下，居民靠著配糧和飲水度日，也無力替倒臥街頭的民眾收屍。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110320