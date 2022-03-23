馬立波日夜遭俄軍無情猛轟 10萬居民無水無糧

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美國私人企業馬薩爾科技22日公布的衛星影像顯示，馬立波西邊的政府大樓因大火而冒出濃煙。（圖取自Maxar Technologies網頁discover.digitalglobe.com）

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（中央社基輔22日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基說近10萬民眾受困在東南港都馬立波斷垣殘壁中，無食物充飢，無飲水止渴，但俄軍仍持續轟炸。聯合國也呼籲莫斯科結束這場「荒謬」又「赢不了」的戰爭。

法新社引述人權觀察（Human Rights Watch）的說法報導指出，數萬名逃出這座圍城的居民，描述當地悲慘現況，「是一座滿街都是死屍，建築只剩斷垣殘壁的冰冷地獄」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在今天最新的錄影談話中說，單是過去24小時就有超過7000多人逃出馬立波（Mariupol），但有一組人沿著馬立波以西一條人道走廊通行時，「就這麼被占領者抓走」。

他警告，隨著人道情況惡化，還有其他數以千計的人無法出逃。

「今天，馬立波仍有近10萬人處於非人道狀態之中。四面楚歌。沒有食物、飲水、醫療用品，但砲擊、轟炸攻勢卻持續不斷。」他並再次呼籲俄羅斯放行先前講定了的安全人道走廊，讓百姓通行。

● 俄軍猛轟 白牆變黑炭

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國私人企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）今天公布的衛星影像顯示，馬立波「西岸」區的政府大樓因大火而冒出濃煙。

濃煙處以南，一個大型住宅建築群原本的白牆已經被燒得焦黑。此區最東處，另一棟住宅大樓的半側幾乎被摧毀殆盡。

馬立波市中心有更多住宅大樓冒出濃煙。

衛星影像顯示，「西岸」區和市中心之間一處偌大廠區的部分建築，被炸出一個又一個大窟窿。

美國國防部曾經表示，俄羅斯如今以大砲、長程飛彈和部署在亞速海的海軍船艦攻擊馬立波。

馬立波拒絕依昨天期限向俄羅斯投降之後，當地烏克蘭部隊也通報與俄國步兵爆發「激烈」地面戰鬥。聯合國救援機構估計，馬立波有約2萬老百姓傷亡，或許有3000人身亡，但它們強調，「實際人數至今不明」。

● 前市長怒喊永不原諒

馬立波前市長塔魯塔（Sergiy Taruta）矢言，馬立波永不原諒俄羅斯的圍城之舉。他在社群網站臉書（Facebook）寫說：「憤怒永遠不夠，復仇永遠不夠，懲罰也永遠不夠。」

「為了所有逝去的性命、中斷的命運、死去的孩子，為了所有的淚水和苦難，每一個占領者都將永不安寧。」

● 聯合國籲俄停戰

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天呼籲俄羅斯結束這場「荒謬的戰爭」。他說：「就算馬立波淪陷，你也無法一個城一個城地、一條街一條街地、一間房一間房地攻占烏克蘭。」

「你贏不了這場仗，或早或晚，你都得從戰場轉移到談判桌。這是無可避免的。」

馬立波之所以成為俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）此戰重要目標，是因為它是南部克里米亞（Crimea）半島的俄軍和烏國東、北部由俄國控制地區之間的一個陸地橋梁。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110323