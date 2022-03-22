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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄國將領接連戰死 前美軍上將：俄軍通訊出問題

2022/3/22 23:59
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）俄羅斯2月24日軍事入侵烏克蘭至今，俄國軍隊已有多名將領接連陣亡。前美國陸軍上將裴卓斯（David Petraeus）指出，俄軍這個問題，部分是跟通訊不安全或不牢靠有關。

最新一例是烏克蘭官員19日宣布，俄軍中將莫德維切夫（Andrei Mordvichev）在烏南一場行動中陣亡。他是目前為止俄軍陣亡將領中位階最高者。

上週則傳出俄軍少將米捷耶夫（Oleg Mityaev）在進攻烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）時喪命。另有3名俄軍少將蘇霍維斯基（Andrei Sukhovetsky）、吉拉西莫夫（Vitaly Gerasimov）和柯列斯尼可夫（Andrey Kolesnikov）傳出陣亡。

截至目前為止，克里姆林宮只承認了蘇霍維斯基的死訊。

如同美國退役陸軍上將裴卓斯20日告訴美國有線電視新聞網（CNN），將領在任務中陣亡「非常非常罕見」。擔任過美國中央情報局（CIA）局長的裴卓斯指出：「開戰只過了3週，且這些人是相當高階的將領。」

相較於美軍，2014年有少將葛林（Harold Greene）在阿富汗戰爭中身亡。但當時是40年來美軍首度有將領在海外戰爭中陣亡，且他是遭到內應的一名阿富汗士兵殺死。

戰略研究教授歐布萊恩（Phillips O'Brien）上週對美國「財星雜誌」（Fortune）分析道：「如果你讓將領在前線，造成他們處於險境，這通常是因為他們有必要在那裡。…而一般來說，這是為了想辦法要解決很多搞砸了的事。」

裴卓斯指出，俄羅斯的問題，有部分是跟通訊不安全或不連貫有關。

裴卓斯向CNN表示：「最重要的是，他們的指揮和管控已經崩潰。」他援引烏克蘭人阻斷和攔截俄軍無線電對話的報導為例。

另一個可能的問題來源，是俄羅斯軍隊的結構。俄軍的命令來自委任軍官，而因為在烏克蘭的戰略重點是從遠處轟炸目標，卻沒有士官團來促成更多從下而上的實地決策。（譯者：陳彥鈞/核稿：張正芊）1110322

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