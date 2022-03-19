美國防部長：俄羅斯侵烏作戰連連失算

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天表示，美國發現俄羅斯在入侵烏克蘭的過程中「犯下一些錯誤」，像是戰術情報運用不到位，空中與地面作戰也不協調。

奧斯汀在保加利亞首都索菲亞（Sofia）接受美國有線電視新聞網（CNN）主播勒蒙（Don Lemon）獨家專訪，對俄軍進行分析。他指出：「俄軍推進的距離和速度 不如他們的期望。」

奧斯汀表示，俄軍的「後勤補給困難」，同時並無證據顯示，俄軍「善用戰術情報」或將「空中戰力與地面兵力運用加以整合」。

他表示：「許多預期會看到的東西都沒有出現。俄軍真的有一些…出現了一些問題。因此，他們開戰時的許多戰況想定都失準。」

俄軍從近1個月前展開侵烏行動以來，炸毀了馬立波（Mariupol）和哈爾科夫（Kharkiv）等城市的大面積區域，但烏克蘭方面仍守住大片國土，包括首都基輔。

奧斯汀表示：「我認為（俄方的）設想是快速推進，非常迅速攻占基輔，但他們沒能做到。」

美國和北大西洋公約組織（NATO）官員本週告訴CNN，面對烏克蘭頑強抵抗，俄軍士氣低落，再補給作業遭遇困難。

兩名美國官員本週告訴CNN，俄國已向中國尋求軍事和經濟支援。

根據美國發給盟國的外交電文，中國對協助俄羅斯表達出一些意願，但俄國與中國均否認俄方有求助之事。

美國總統拜登18日在長達110分鐘的視訊通話中，試圖勸阻中國國家主席習近平對俄國伸出援手。拜登警告習近平，如果北京對莫斯科提供實質援助，將面臨「重大影響與後果」。

奧斯汀也被問到中國在這場戰爭中的立場。他對CNN表示，很難評估中國的動向，並拒絕推測。

奧斯汀說，「但願中國不會支持蒲亭的卑鄙舉措，我希望他們理解，必須尊重主權領土」；並表示，「我們已經說得很清楚，如果他們那麼做會有什麼後果，那會是個很壞的選擇」。

另一方面，美國持續提供烏克蘭財務與軍事支援，拜登本週宣布增援8億美元；但對於設禁飛區仍不肯鬆口，以避免直接捲入戰火。

奧斯汀告訴CNN，拜登「已經很清楚表明，在俄羅斯和烏克蘭的這場戰爭中，我們的部隊不會介入」。

他表示，如果美國在烏克蘭設立禁飛區，將需要管制空域，與俄機交戰，並摧毀烏克蘭、白俄羅斯和俄羅斯的飛機系統。

他說：「那就代表我們要和俄國作戰，但大家都不想看到兩個有核武的國家發生衝突，這對於該區域、對全世界都沒有好處。」（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110319