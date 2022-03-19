逾半俄羅斯人支持開戰？ 美記者諷：自欺欺人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者周世惠舊金山18日專電）「華盛頓郵報」指出，58%俄羅斯人支持俄國總統蒲亭開戰；但俄羅斯約有1110萬人在烏克蘭有親戚、每天通話。一名西雅圖記者分析，俄羅斯人自欺欺人，不願面對反戰真相。

「西雅圖時報」拉脫維亞裔記者拉西提斯（Erik Lacitis）撰文指出，支持蒲亭（Vladimir Putin）開戰的俄羅斯人或許該聽聽她家的故事。

她說，對愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛這3個波羅的海小國來說，俄烏戰爭也是一個特別緊張的時刻。

報導指出，1991年蘇聯解體之後，拉脫維亞重獲獨立，新一代年輕人視拉脫維亞為歐洲的一部分。如今，新的噩夢是蒲亭想要重回蘇聯時代榮景。

拉脫維亞在上個世紀曾被蘇聯占領，接著是納粹德國，然後又回到蘇聯政權，拉脫維亞公民為此付出沉重的代價。

1944年，大約有4萬4000多名拉脫維亞人被蘇聯政府驅逐到偏遠的西伯利亞地區。有些人被送到惡名昭彰的古拉格（Gulag）勞改營，拉西提斯的外公就是其中之一。

「當家被轟炸、燒得精光時，你會離開」。二戰結束後，她的外婆和她的爸媽離開家鄉的旅程是從搭火車開始，當他們到了奧地利的難民營時，外婆知道「再也回了不家」。

她家中的儲藏室有兩個厚重木製箱子，永遠不會丟，那是從奧地利難民營輾轉運到阿根廷、再到美國的箱子。她的姊姊在奧地利出生，而她在阿根廷出生。

拉西提斯認為，許多離開烏克蘭的人會帶著想念家鄉的東西，有些拉脫維亞人則帶著故鄉的一把泥土，在去世時跟著下葬；有時在新的國度種下拉脫維亞人最喜愛的白樺樹種子。

戰爭撕裂平民的生活，政治人物的一個念頭可能改變好幾代人的生活。

拉西提斯提到，1991年她以西雅圖時報記者身分採訪拉脫維亞，其中一站拜訪位於首都里加（Riga）的前蘇聯情報機構國家安全委員會（KGB）總部，這裡當年是監獄、現在是KGB博物館，俗稱「轉角的房子」（The Corner House）。

導覽特工沒有分享什麼細節，而是告訴她，「我知道的愈少，晚上就能睡得更好」。

她說，處理不安的事實，「知道得愈少」是一種方便的作法，可能只適用於支持蒲亭開戰的58%俄羅斯人。（編輯：周永捷）1110319