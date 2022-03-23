更多編輯台推薦新聞：
俄烏停戰和談路迢迢 路透社盤點談判4大難題
國際

俄烏停戰和談路迢迢 路透社盤點談判4大難題

日本電力供給不足 東京晴空塔首見整晚熄燈
國際

日本電力供給不足 東京晴空塔首見整晚熄燈

Omicron亞型變異株BA.2傳播速度、症狀如何？QA一次看
生活

Omicron亞型變異株BA.2傳播速度、症狀如何？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭反攻奪回基輔外圍城市 五角大廈估俄軍戰力下降
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭5/300

烏克蘭反攻奪回基輔外圍城市 五角大廈估俄軍戰力下降

2022/3/23 10:24（3/23 11:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭22日在多個戰線發起反攻加強阻撓俄軍入侵，重新奪回首都基輔外圍一座城鎮。（中央社製圖）
烏克蘭22日在多個戰線發起反攻加強阻撓俄軍入侵，重新奪回首都基輔外圍一座城鎮。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔22日綜合外電報導）烏克蘭軍人今天加強阻撓俄羅斯入侵，在多個戰線發起反攻，重新奪回基輔外圍一座城鎮，而俄軍還無法取得優勢，試圖砲轟多座城市與民眾，但戰鬥力首度降到原本軍力的90%以下。

「紐約時報」報導，基輔周圍的戰況呈現拉鋸，烏軍在馬卡利夫（Makariv）取得勝利，在烏克蘭南部，他們也試圖重新奪下刻松（Kherson）地區。然而，南部港都城市馬立波（Mariupol）仍遭殘暴圍困，烏克蘭政府說，約有10萬名平民仍受困在這座遭戰火蹂躪的城市，食物、用水、電力或暖氣都短缺。

美國總統拜登將前往歐洲參加北大西洋公約組織（NATO）高峰會，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說：「這場戰爭不會輕鬆或很快結束。」

在俄羅斯，總統蒲亭（Vladimir Putin）政府顯然預期在烏克蘭的特殊軍事行動可以速戰速決，但在烏克蘭的戰事接連受挫、國家聲譽在西方世界急遽下滑後，莫斯科擴大最近嚴酷打壓異議人士的行動，將抹黑大使館等所有海外國家機構活動的行為視為觸犯刑法。

根據美國國防部評估，俄羅斯在烏克蘭的「戰鬥力」首度降到原本軍力的90%以下。在2月24日揮軍入侵烏克蘭前，有超過15萬名軍人集結在俄羅斯與白俄羅斯西部。美國官員說，這反映了俄軍持續蒙受損失的情況，可能到了部隊無法執行戰鬥任務的地步。

美國國防部高階官員說，俄軍「在許多戰線陷入苦戰」，出現例行補給線與後勤等問題。這位官員未獲授權可公開談論俄羅斯在烏克蘭的行動。這位官員說，五角大廈甚至看到一些俄軍因凍傷而撤出的跡象。

這位官員不願透露俄方傷亡人數，但五角大廈上週估計，至少已有7000名俄軍陣亡。

「紐約時報」分析的新衛星影像顯示，俄羅斯已自南部城市刻松移除所有飛機。刻松是俄軍目前奪下的最大城市。烏軍聲稱兩度擊中刻松機場，擊毀為數不明的直升機。專家說，自刻松撤出飛機，說明了俄軍在試圖控制刻松地區時陷入苦戰。

俄羅斯是在3月2日控制刻松，掌控刻松對控制烏克蘭南部而言至關重要，但俄羅斯尚未能主宰整個區域。

蒲亭的發言人培斯科夫（Dmitri S. Peskov）今天接受電視訪問時，一再拒絕排除俄羅斯使用核武的可能性。詢及蒲亭在什麼情況下會使用核武時，培斯科夫跟美國有線電視新聞網（CNN）說：「如果攸關國家存亡，那麼就會。」他沒有定義什麼情況是「攸關存亡」，但過去俄羅斯官員曾說，這代表攻擊俄羅斯，但俄羅斯入侵烏克蘭已讓先前的政策充滿不確定性。

紐時稱，很難評估目前烏克蘭戰況，一名美國高階國防官員只稱當地的戰鬥是「變化多端、活躍的戰線」。

這位官員說，五角大廈沒有看到俄軍將著手使用化學或生物武器的跡象。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1110323

延伸閱讀
烏克蘭跳高選手地窖躲戰火 輾轉赴世錦賽摘金獻給母國[影]傳俄羅斯募敘利亞戰士 烏克蘭戰場當「納粹獵人」拜登訪歐將宣布新制裁 白宮：持續監控北京是否軍援俄國俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看【不斷更新】克里姆林宮：俄國只有面臨存亡威脅才會動用核武英美等籲強化烏克蘭防空 澤倫斯基盼教宗扮斡旋角色[影]俄烏停戰和談路迢迢 路透社盤點談判4大難題
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀