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烏克蘭反攻奪回基輔外圍城市 五角大廈估俄軍戰力下降
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G7
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蒲亭侵烏克蘭付代價 美國與盟邦討論將俄羅斯逐出G20

2022/3/23 11:31（3/23 11:56 更新）
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圖為去年11月G20在羅馬舉行峰會。（圖取自G20峰會網頁g20.org）
圖為去年11月G20在羅馬舉行峰會。（圖取自G20峰會網頁g20.org）
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）參與討論的消息人士今天告訴路透社，俄羅斯入侵烏克蘭後，美國及其西方盟邦正在評估俄國是否該留在20國集團（G20）。

由於G20中的中國、印度、沙烏地阿拉伯等國或將否決完全排除俄羅斯，部分國家今年可能會跳過G20會議。

G20與較小型的七大工業國集團（G7）是重要的國際平台，從氣候變遷行動到跨國債務等各種事務上，可透過平台進行協調合作。
俄羅斯正面臨西方國家旨在將其孤立於全球經濟之外的國際制裁衝擊，包括被排除在環球銀行金融電信協會（SWIFT

SWIFT小百科

  • 環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統成立於1973年，總部位於比利時，不持有資金亦不管理帳戶
  • 由25人組成的董事會管理，其中一席是俄羅斯「中央交易對手清算中心」管理委員會主席阿斯坦寧（Eddie Astanin）
  • SWIFT系統提供銀行迅速、安全且費用不高的溝通管道；連接200個國家約1萬1000家金融機構，且聲稱政治立場中立，使其成為國際資金轉移系統的骨幹
  • 銀行使用SWIFT系統傳送有關銀行之間的匯款金額、轉帳給客戶的金額和買賣資產的標準化訊息
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）支付系統之外，以及限制其中央銀行交易。

G7一位高層消息人士表示：「一直在討論俄羅斯是否適合身為G20的一分子，如果俄羅斯仍是成員，G20會變成沒那麼有用的組織。」

被問到美國總統拜登本週在比利時布魯塞爾和盟邦會面時，是否會推動將俄羅斯逐出G20時，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）告訴記者：「我們認為，俄羅斯不能再和往常一樣待在國際組織與國際社會。」

不過，蘇利文表示，美國做出其他聲明之前，會先與盟國討論。

歐洲聯盟（EU）一名消息人士另證實，已針對俄羅斯在G20即將登場會議上的地位，做了討論。G20目前的輪值主席國為印尼。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110323

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