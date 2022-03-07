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對俄烏衝突無計可施 安理會只能一直開會
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西方加強抵制俄羅斯 要求國際刑警組織將俄停權

2022/3/7 15:58
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（中央社倫敦7日綜合外電報導）英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）表示，英國和美國等幾個西方國家已經籲請國際刑警組織（Interpol），停止俄羅斯使用該組織系統的權限。

巴特爾6日在推特（Twitter）表示，英國、美國、加拿大、澳洲和紐西蘭已經要求立即停止俄國使用國際刑警組織系統的權限，並要求國際刑警組織執行委員會於本週內作成決定。

巴特爾又說，俄羅斯的行動已直接威脅到個人安全，以及國際法的合作執行。

雖然巴特爾並未點明這項要求的理由，不過，因為俄羅斯入侵烏克蘭，西方同盟已尋求在外交與經濟方面孤立莫斯科。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日表示，華府已接獲「非常可靠通報」，指俄羅斯在入侵烏克蘭期間犯下戰爭罪行，尤其是對待平民百姓的方式。

聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）上週會議中，成員國以壓倒性多數通過決議，將對俄軍在烏克蘭境內犯行展開調查。

擁有194個成員國的國際刑警組織，目標在促進控制國際犯罪。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1110307

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