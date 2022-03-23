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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭3/300

北約官員：白俄捲入戰事可能性增 數千人部隊準備投入援俄

2022/3/23 09:40（3/23 10:18 更新）
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美國和北約官員表示，他們認為白俄羅斯準備著手支援俄國在烏克蘭的戰事。（中央社製圖）
美國和北約官員表示，他們認為白俄羅斯準備著手支援俄國在烏克蘭的戰事。（中央社製圖）
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國和北約官員告訴美國有線電視新聞網（CNN），他們認為白俄羅斯可能「很快」就會參與俄羅斯入侵烏克蘭的戰事，白俄正著手準備支援俄國總統蒲亭。

一名北大西洋公約組織（NATO）軍事官員昨天表示，白俄捲入俄烏衝突的「可能性」愈來愈大，因為俄羅斯總統蒲亭（President Vladimir）需要支援。

白俄羅斯反對派消息來源說，白俄作戰部隊已準備就緒，最快未來幾天就會進入烏克蘭，數以千計軍人已做好準備，隨時可以部署。

另一名北約高級情報官員表示，北約評估白俄羅斯政府「正在安排一些賦予白俄合理進攻烏克蘭的外在條件。」

消息人士強調，目前沒有跡象顯示白俄正在參與俄羅斯侵略烏克蘭的戰事。此外，一名美國高階國防官員表示，五角大廈沒看到「白俄準備進入烏國，或（與俄羅斯）協議好要這麼做的跡象」。

北約軍事官員說，白俄是否參戰最終仍須由莫斯科當局決定，截至目前沒有跡象顯示，白俄部隊正在參與作戰。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110323

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