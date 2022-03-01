白俄總統否認俄軍借道 沒打算加入俄軍侵烏行動

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白俄羅斯通訊社1日報導，總統魯卡申柯聲稱，白俄沒打算加入俄軍在烏克蘭的行動，也否認讓俄軍借道攻擊烏克蘭的指控。（圖取自白俄羅斯總統府網頁president.gov.by）

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（中央社明斯克1日綜合外電報導）白俄羅斯通訊社（Belta）今天報導，總統魯卡申柯聲稱，白俄沒打算加入俄軍在烏克蘭的行動，也否認讓俄軍借道攻擊烏克蘭的指控。路透報導，白俄將在與烏克蘭邊界部署更多部隊。

路透引述魯卡申柯（Alexander Lukashenko）表示：「他們是訓練精良的快速反應部隊，準備遏止任何挑釁動作和任何針對白俄羅斯的軍事行動。」

俄羅斯新聞社（RIA）今天引述白俄總統魯卡申柯表示，烏克蘭和俄羅斯展開談判，讓敵對行動可能會結束的希望升高。

烏克蘭境內戰鬥持續展開，28日在白俄羅斯與鳥克蘭交界處展開的首輪和談未獲具體結果，雙方各自返國磋商，且計畫繼續進行下一輪談判。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）日前表示，由於俄羅斯對烏克蘭的部分軍事行動是從白俄境內發起，他曾與魯卡申柯通話，指責白俄允許俄軍借道入侵。

美國民間企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）2月28日拍攝的衛星影像則顯示，白俄羅斯南部可見到更多地面部隊部署和地面攻擊直升機隊，位在烏克蘭邊境北方不到32公里處。

另外，白俄27日修憲公投通過，放棄國家的非核地位，當天魯卡申柯在投票所表示，可能要求俄國讓核武重回白俄。由於魯卡申柯實施鐵腕統治，公投結果並不令人意外。

但魯卡申柯支持俄羅斯出兵烏克蘭，也淪為西方鎖定制裁的對象。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110301