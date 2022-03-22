不投降就轟成廢墟 俄羅斯非要攻下馬立波4原因

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俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏國東南部的馬立波已成砲火最烈、損失最慘的城市，但在圍困下依然負隅頑抗。圖為馬立波一座遭砲火波及的教堂。（美聯社）

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（中央社基輔21日綜合外電報導）自俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏國東南部的馬立波（Mariupol）已成砲火最烈、損失最慘的城市，但在圍困下依然負隅頑抗。俄軍亟欲拿下馬立波，原因包括戰略、經濟及心理層面。

俄軍若攻占面向亞速海的港口城市馬立波，將是一場戰略上的勝利，對烏克蘭也是沉重打擊，英國廣播公司（BBC）整理出4大原因。

● 俄國欲在克里米亞和頓巴斯之間建立陸路走廊

從地理上來說，馬立波面積雖小，卻擋在俄軍從克里米亞（Crimea）半島向烏國本土進發的道路上。

俄軍往東北方向推進，企圖在烏東的頓巴斯（Donbas）地區與己方和烏東分離主義盟友會合。

英國聯合部隊司令部（UK Joint Forces Command）前司令巴隆（Richard Barrons）說，馬立波是俄軍必爭之地，一旦俄軍得勝，就能建立起俄國到克里米亞之間的陸橋，這對他們將是一場重要的戰略勝利。

若馬立波淪陷，烏克蘭80%的黑海海岸也將徹底落入俄國控制，不僅海上貿易遭切斷，也可能進一步孤立於世。

戰事開打近4週，俄軍未能迅速攻下馬立波，因此開始採用中世紀的圍城戰術，用大砲、火箭、飛彈對馬立波狂轟濫炸，整座城的90%以上不是破損就是灰飛煙滅。

俄方還斷水斷電、停止供暖、切斷糧食與醫療資源補給，製造人為的人道危機，並反過頭來責怪烏克蘭拒在今天清晨5時的期限之前投降。一名烏克蘭國會議員說，俄羅斯想讓馬立波挨餓到舉白旗為止。

烏克蘭已矢言戰到最後一兵一卒，而這種情況或許真會發生。俄軍正慢慢向市中心推進，且在毫無可行的和平協議下，俄方很可能加強轟炸力道，不分對象是烏國武裝部隊還是困在當地的20萬市民。

俄軍一旦徹底控制馬立波，將可釋出近6000兵力去支援其他戰線，可能往東北的頓巴斯地區，加入親俄分離主義分子圍剿烏克蘭常規軍的戰役；或往西進逼敖德薩（Odesa），拿下烏國最後一座黑海大型港市；或朝西北的第聶伯羅市（Dnipro）進發。

（中央社製圖）

● 俄國想扼住烏克蘭的經濟命脈

自俄羅斯2014年併吞克里米亞以來，馬立波就被夾在駐紮克里米亞的俄軍和頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）的親俄分離主義分子之間。

馬立波一向是亞速海重要戰略港口，而亞速海又與黑海相連。馬立波的泊位很深，是亞速海一帶最大港口，也是大型鋼鐵廠的所在地，更是烏克蘭向中東等地輸出鋼、煤炭、玉米的關鍵樞紐。烏克蘭一旦失去馬立波，經濟將再受重創。

● 俄國的大好宣傳機會

烏克蘭民兵部隊「亞速營」（Azov Brigade）以馬立波為據點，成員包括新納粹等極右翼激進分子。

「亞速營」只占烏克蘭戰力極小一部分，在俄羅斯眼中卻是極佳宣傳工具，這讓莫斯科當局有藉口告訴俄國人民，派青壯去烏克蘭打仗是為了殲滅新納粹。

若俄軍成功活捉一些「亞速營」戰士，俄國國營媒體很可能大肆宣傳，以在現行資訊戰中打擊烏克蘭和烏國政府的公信力。

● 俄國想藉馬立波提振士氣

俄軍若奪下馬立波，在心理上對俄烏兩方都有重大意義。俄國政府將可透過官媒告訴民眾，俄軍正實現目標、取得進展。

對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）而言，這場戰役另有一層歷史意義，他認為烏克蘭的黑海海岸屬於所謂「新俄羅斯」（Novorossiya），可追溯至18世紀的俄羅斯帝國領土範圍。

蒲亭想要復興這個概念，「將俄羅斯人從基輔的親西方政府暴政下解救出來」，而馬立波成了他的絆腳石。

另一方面，馬立波失守，不僅會重創烏克蘭軍事和經濟，也將對那些在當地保家衛國的民眾造成心理上的重大打擊。馬立波會是繼刻松（Kherson）之後又一座淪陷的大城，而刻松在戰略地位上不如馬立波，當時也不像馬立波如此死命抗俄。

另一個心理層面是威嚇。馬立波固然困獸猶鬥，但也付出了極大代價，整座城殘破不堪，和車臣的格羅茲尼（Grozny）及敘利亞的阿勒坡（Aleppo）一樣淪為戰火下的斷垣殘壁。

俄國想對烏克蘭人釋出的訊息再清楚不過：若像馬立波一樣不從，就準備迎接同樣的命運。

巴隆說：「俄國人攻不進馬立波，無法開著戰車進城，就把它轟成廢墟。可以預期，他們對其他真正重視的城市也會這麼做。」（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1110322