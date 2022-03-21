俄羅斯官員：黑海艦隊副司令馬立波戰役中陣亡

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俄羅斯官員20日表示，俄國黑海艦隊副司令巴利在遭到圍困的烏克蘭港口城市馬立波作戰時陣亡。圖為遭俄軍轟炸後的馬立波。（安納杜魯新聞社）

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（中央社莫斯科20日綜合外電報導）俄羅斯官員今天表示，俄國黑海艦隊副司令巴利（Andrei Nikolayevich Paly）在遭到圍困的烏克蘭港口城市馬立波（Mariupol）作戰時陣亡。

塞凡堡（Sevastopol）市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）在通訊軟體Telegram上表示：「海軍上校巴利在將馬立波從烏克蘭納粹手中解放的戰鬥中身亡。」

法新社報導，塞凡堡為克里米亞（Crimea）半島的一座港口城市，也是俄羅斯黑海艦隊總部所在；俄國2014年從烏克蘭手中併吞克里米亞。

拉茲沃扎耶夫補充表示，巴利是一位「開明且正直之人」，「在艦隊中威望極高」。

塞凡堡出身的俄國參議員阿爾塔巴耶娃（Yekaterina Altabaeva）也證實巴利的死訊。

阿爾塔巴耶娃在Telegram上表示，「塞凡堡蒙受無法彌補的重大損失」，也補充表示巴利是在「將馬立波從納粹手中解放的戰鬥期間」身亡。

俄羅斯國防部目前未立即證實這項消息。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1110321