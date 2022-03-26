俄羅斯：第一階段行動完成 重心轉向解放頓巴斯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）俄羅斯今天稍早表示，在烏克蘭的第一階段軍事行動已經大致完成，現在要將焦點放在全面「解放」烏克蘭東部分離主義者掌控的頓巴斯（Donbass）地區上。

美國高層國防官員今天表示，美方評估，俄羅斯正將重心轉往烏克蘭東部的頓巴斯，而非基輔，這可能是為了要創造談判的籌碼，並切斷東部烏克蘭政府軍與其他地方的聯繫。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄軍第一副總參謀長魯茲柯伊（Sergei Rudskoy）上將今天簡報時表示：「第一階段的主要任務已大致完成。烏克蘭武裝部隊的戰鬥力已被大大削弱，讓我再強調一次，這讓我們得以將重心放在達成主要目標的努力上，也就是解放頓巴斯。」

不願透露姓名的這位美國資深官員表示，俄軍在地面上的行動似乎大致上支持莫斯科當局的這項聲明。

這名美國官員向媒體表示：「他們（俄方）正在優先處理頓巴斯地區，而這與我們的情報一致。」

這名官員指出，美國注意到俄軍在頓巴斯地區變得更具侵略性。

這名官員補充表示：「他們肯定將此事放在清單上更優先的地位。」

這名官員說，擁有25萬人口的區域首府刻松（Kherson）看起來並未像先前一樣牢牢在俄軍掌握中，似乎出現了爭奪情況。

俄軍2月24日入侵烏克蘭後，刻松是第一個陷落俄軍手中的大型都會中心。

這名美國官員指出，俄軍基本上在基輔外圍停滯不前，正在建立防禦陣地。

魯茲柯伊今天表示，俄羅斯有1351名軍人在行動中陣亡，3825人受傷。烏克蘭軍方則表示，他們擊斃約1萬5000名俄軍。

這名美國國防官員表示，俄方在烏克蘭的戰力剩下入侵前的85%至90%之間。

這名官員說，美國首度掌握跡象，顯示俄羅斯正在尋求利用其在喬治亞的部隊來幫助在烏克蘭的戰事。

目前還不清楚俄方的時間表為何，也不確定這些部隊究竟會去哪裡，不過這名官員說，若是這些部隊被派往頓巴斯地區，也不會令人感到意外。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110326