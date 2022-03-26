俄國防長久未公開露面 烏克蘭官員稱他心臟病發

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（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭內政部副部長吉拉成柯（Anton Gerashchenko）今晚在臉書發文說，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）自3月中旬以來就未出席公開活動，因為他心臟病發作。

英國「衛報」（The Guardian）報導，此一說法未經獨立證實，但更讓蕭依古的現況撲朔迷離，他連續12天未公開露面，直到昨天才出現在俄國電視螢幕上，內容是他坐在角落與總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行視訊會議，畫面僅有數秒。

在這次電視畫面播出之前，有傳言說蕭依古可能已因進攻烏克蘭一事不順、遲遲拿不下大城哈爾科夫（Kharkiv）或首都基輔而遭懲處。

衛報記者羅思（Andrew Roth）提到，俄國獨立新聞網站Agentstvo稍早引述消息人士的說法報導，蕭依古的心臟出了問題。根據俄羅斯民意調查，蕭依古是最受民眾信賴的人物之一。

俄國克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）昨天在簡報中表示：「正如大家所理解，國防部長現在很忙。」他否認蕭依古身體有恙。

培斯科夫說：「特殊軍事行動正在進行，現在當然不是從事媒體活動的好時機。這很好理解。」（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1110326