烏稱俄軍4月底前停止積極侵略 專家指蒲亭沒灰心

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（中央社烏克蘭利維夫23日綜合外電報導）烏克蘭總統府顧問阿列斯托維奇今天表示，他預期俄羅斯積極侵略的階段會在4月底前結束。但專家分析，俄國總統蒲亭可能還沒喪氣，仍試圖實現他的野心。

阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）在烏克蘭電視節目中說，由於俄軍在許多區域的推進停滯，預期積極侵略階段會在4月底前結束。他並宣稱，俄國已折損4成攻擊部隊，並淡化俄國發動核戰的可能性。

路透社無法獨立查證他的說法。

莫斯科當局2月24日對烏克蘭發動進攻，遭受超乎克宮想像的頑強抵抗和高額代價，一個月來除了軍方損失慘重，還面臨空前制裁，換來的戰場進展卻相對不足。

但分析家指出，有多項因素可能促使蒲亭在未來數月維持作戰行動，其中包括季節轉換，甚至是義務役新兵即將報到等。

根據法新社問過的許多西方分析家和維安消息人士，蒲亭的終極目標仍是控制烏克蘭全境，直至波蘭邊界。

但在地面上的軍事進展停滯，可能促使俄國尋求以協商解套，透過基輔的小小讓步來讓莫斯科能宣稱得勝。

克宮起初的目標之一為即刻推翻烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），但現在這項目標似被束之高閣，政權更迭呼聲在克宮的論述中已不那麼突出。

歐洲外交關係協會（ECFR）更寬廣歐洲計畫（Wider Europe programme）主任杜穆林（Marie Dumoulin）說：「起始計畫可能是打閃電戰，急速拿下（烏克蘭首都）基輔（Kyiv）並推翻烏克蘭政府，但計畫沒奏效。」

「現在最可能的結果是，蒲亭將加強力道，改用骯髒戰爭戰略，增加烏克蘭人命損失，迫使他們屈服。」

數名分析家說，俄羅斯可能採取動用化學武器、攻擊人道車隊等手段。至於俄國盟邦白俄羅斯是否派兵加入作戰，以試圖在北方戰線發揮決定性作用，將是另一項關鍵因素。

法國克勒蒙奧弗涅大學（Clermont Auvergne University）國際關係教授夏希雍（Frederic Charillon）表示，俄軍在烏克蘭國土挺進時卡關，且對俄制裁連番而來，「然而（蒲亭）卻逐漸走向打一場毀滅與懲罰的戰爭」。

政治分析公司R.Politik創辦人暨「卡內基莫斯科中心」（Carnegie Moscow Center）學者史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）則認為，現在問題不在蒲亭想贏得什麼，「而是如何拿到、以什麼代價拿到」，「這需要時間，會導致更多問題，但他確信自己別無選擇，是在達成（恢復俄國影響力的）歷史性任務」。

俄國的領土聲索底限，可能是要烏克蘭承認克里米亞半島屬於俄羅斯，以及烏東分離地區頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）獨立，外加烏克蘭放棄追求加入北大西洋公約組織（NATO）。

曾任克林姆林宮文膽的政治顧問加利亞莫夫（Abbas Gallyamov）說，「對蒲亭而言，關鍵是權力、壓力和勝利，他不能一無所獲就退縮」；「他需要達成烏克蘭中立的協議，但這顯然不夠，他也希望克里米亞、頓內茨克、盧甘斯克獨立親俄分離主義分子的共和國被承認」。

澤倫斯基已表示，克里米亞、頓內茨克與盧甘斯克的地位可以討論，前提是任何重大變動都須交付公投。

雖然俄軍損失日增，可能讓蒲亭在國內面臨壓力，但到目前為止，俄國菁英圈還沒出現重大分裂跡象。（譯者：楊昭彥/核稿：張佑之）1110323