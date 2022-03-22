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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭

拜登：蒲亭考慮在烏克蘭使用化武[影]

2022/3/22 08:14（3/22 08:28 更新）
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美國總統拜登稱俄羅斯總統蒲亭（圖）考慮在與烏克蘭的戰事中動用化武。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
美國總統拜登稱俄羅斯總統蒲亭（圖）考慮在與烏克蘭的戰事中動用化武。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，俄羅斯稱烏克蘭有生物與化學武器的說法是不實指控，並說俄羅斯總統蒲亭考慮在與烏克蘭的戰事中動用這些武器，但沒有提供證據。

路透社報導，拜登在商業圓桌組織（Business Roundtable）活動上說，蒲亭（Vladimir Putin）「被逼到絕境，現在他在談他在捏造新的假事端，包括聲稱我們在美國有生物武器，在歐洲有化學武器，這根本不是事實」。

拜登表示：「他們也在說烏克蘭境內有生物與化學武器。有清楚跡象顯示他考慮使用這兩種武器。」

俄羅斯駐華府大使館未立即回應置評請求。

拜登這番言論呼應了華府與盟國官員先前發表的評論，他們指控俄羅斯散布未獲證實的說法，聲稱烏克蘭有生物武器計畫，這可能是俄方自行發動生物或化武攻擊的前奏。

俄羅斯國防部先前指控基輔當局打算對自己的人民動用化武，目的是指控莫斯科當局2月24日在烏克蘭展開所謂「特殊軍事行動」後使用化武，但沒有提供證據。

本月稍早，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與俄羅斯國家安全會議（Russian Security Council）秘書長帕特魯舍夫（ikolay Patrushev）通話，警告他如果「俄羅斯做出任何在烏克蘭使用化學或生物武器的決定」，將會面臨後果。白宮沒有具體說明那些後果為何。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110322

影片來源：The White House
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