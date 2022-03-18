美國評估：烏克蘭若頑抗 蒲亭恐以核武威脅西方

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

根據美國國防部國防情報局新評估，烏克蘭若頑抗，俄羅斯總統蒲亭可能會以動用核武威脅西方。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科17日綜合外電報導）根據美國國防部國防情報局（DIA）的新評估，若烏克蘭持續頑強抵抗俄羅斯的侵略、消耗俄國的人力和裝備，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）可能威脅對西方國家動用核武。

彭博報導，國防情報局局長柏瑞爾（Scott Berrier）在一份有關全球威脅的67頁摘要中說：「長期占領烏克蘭的領土，可能會消耗俄軍人力、削減俄國現代化武器存量，經濟制裁也恐讓俄羅斯陷入漫長經濟蕭條和外交孤立的處境。」

柏瑞爾今天在提交給美國聯邦眾議院軍事委員會聽證會的證詞中提到，結合烏克蘭的抵抗及西方國家對俄國實施的經濟制裁，將威脅到俄羅斯「生產現代精確導引武器的能力」。

柏瑞爾補充道：「隨著這場戰爭及其後果逐漸削弱俄羅斯的常備戰力，俄國可能會愈來愈倚賴核子嚇阻力量向西方國家發出信號，並展現實力給國內外群眾看。」

柏瑞爾表示，蒲亭2月下令將俄羅斯核武部隊設定在「特殊戰鬥位置」，意即「加強準備，以確保在情勢所逼時，能快速轉換到更高度的警戒狀態」。

他說，此舉除了試圖嚇阻對手之外，還反映了莫斯科利用戰術性及非戰術性核武迫使對手談判的理論觀點，而這可能導致衝突以有利於俄國的方式告終，或在俄軍常規部隊的攻勢進展有變，或可能形成持久戰時，阻止其他國家加入戰局。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110318