俄烏激戰 核設施安全堪憂核災風險難料

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（中央社記者何宏儒安卡拉17日專電）俄羅斯侵略烏克蘭，先後拿下車諾比和札波羅熱核電廠。分析指出，這是第一次在擁有大量核能設施的國家發生激戰，令人憂心運轉中核電廠難保不發生嚴重事故。

半島電視台（Al Jazeera）以「烏克蘭可能發生核災嗎」為題報導，烏克蘭核能基礎設施發達，為全球第7大核能發電國，4座核電廠供應約55%電力。

境內另外一座核電廠—退役的車諾比（Chernobyl）核電廠—最後一座反應爐於2000年停機，但因為存在諸多安全系統，而且用過核燃料仍貯存廠區，電廠仍需進行日常維護。

車諾比核電廠2月24日遭到占領後，當時執勤的約211名工作人員和警衛一直無法離開廠區，由其他人換班，這可能會降低由他們繼續維持電廠安全的能力。

對車諾比電廠的電力供應3月9日被切斷，迫使工作人員改用柴油發電機，直到工程師14日將電廠重新連接電網。國際原子能總署（IAEA）9日報告稱，監測車諾比核電廠核材料的防護系統已無法連線。

與此同時，烏克蘭南部札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的運作條件也令IAEA引以為憂，因為工作人員無法依照安全程序有關規定進行輪換，電廠觀測系統也被切斷連線。IAEA報告表示，俄軍曾經引爆4日砲擊現場留下的未爆彈。俄羅斯4日砲擊並奪下此一歐洲最大核電廠，讓歐洲警覺恐發生核災。

報導指出，車諾比核電廠的反應爐已經退役，1986年發生爆炸事故的反應爐也以巨大水泥隔絕裝置「石棺」覆蓋，但是場址對於緊鄰環境仍會構成威脅。

加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）公共政策與全球事務學院主任麥法蘭（Allison M. Macfarlane）指出，如果用過核燃料貯存設施因工作人員倦怠、斷電或冷卻系統故障而損壞或運行不當，就有可能會導致放射性物質外洩。

她表示，類似事件會造成有限度影響，輻射不會像1986年核災那般地往鄰近烏克蘭的廣闊區域散播。

然而，當前俄、烏激戰難保不會導致運轉中4座核電廠發生更嚴重事故。

烏克蘭目前運轉中的核反應爐都有可以防止輻射物質外洩並且抵擋外在壓力的堅固混凝土和鋼構外殼。曾任保加利亞和平利用核能委員會（Committee for the Peaceful Use of Atomic Energy）主席的卡希耶夫（Georgi Kaschiev）指出，反應爐外殼可以承受砲擊引發的爆炸，但承受不起更嚴重情況。

卡希耶夫警告：「主要威脅在於，火箭轟炸可能會破壞攸關核設施要害的系統。」那可能是廠區電力供應或維持反應爐運作的設備。而一旦冷卻系統故障，恐將引發嚴重後果。

他認為，即使俄羅斯軍方領導人了解有關風險並採取預防措施，地面部隊恐怕仍會進行可能破壞核設施的危險軍事活動。

麥法蘭和卡希耶夫都認為，運轉中的烏克蘭核電廠發生與當年車諾比核電廠規模相同、影響遍及大部分歐洲的核災，其可能性微乎其微。

然而，基於戰爭的不可預測性，以及俄羅斯料將繼續以烏克蘭核設施為目標，麥法蘭指出，任何情況都無法排除。

她說：「因為烏克蘭逾50%電力透過這些設施提供，對俄羅斯而言，預料那是非常具有吸引力的目標，因為他們會想要掌控電力。」

維也納裁軍及禁止核子擴散中心（Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation）資深研究員索科夫（Nikolai Sokov）指出：「核能設施是為承平時期設計的。這是第一次在擁有大量這種設施的國家發生嚴重戰鬥。沒有人為這種獨特情況作好了準備。」（編輯：林憬屏）1110318