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蒲亭挾核武自重 廢核組織：核威脅之高史上僅見

2022/3/9 17:05
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（中央社日內瓦8日綜合外電報導）諾貝爾和平獎獲獎組織「國際廢除核武運動」（ICAN）今天表示，俄羅斯總統蒲亭挾核武「勒索」國際社會，讓國際社會無法干涉他對烏克蘭的侵略行為。

國際廢除核武運動（ICAN）執行主任費恩（Beatrice Fihn）今天受訪時告訴法新社：「這是核子武器最讓人害怕的時刻之一。」

40歲的瑞典人費恩表示，她從沒看過核武威脅這麼高的時候。

「非常讓人擔心，且讓人難以承受。」

俄羅斯2月24日對親西方的烏克蘭發動全面攻勢，僅僅數天之後，蒲亭下令俄國「核震懾部隊」進入高度戒備，引發全球警戒。

美國國家情報總監（US Director of National Intelligence）海恩斯（Avril Haines）今天在美國國會演說時，形容蒲亭的舉動「極度不尋常」。她指出，「1960年代以來，我們就沒看過俄國公開升高核警戒狀態」。

費恩說，此舉「極度危險」，「不只因為這是在全世界散布恐懼，也是想讓人對協助烏克蘭卻步」。

她說，冷戰時期各國主張大型核武軍火庫是作為嚇阻，有助避免衝突，現在莫斯科卻拿來製造衝突。

「俄羅斯利用它遂行勒索，入侵烏克蘭，沒人能干涉。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110309

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