南投5市場推自備購物袋 估減55萬個塑膠袋

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（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）南投市3處市場去年推動自備購物袋，共減少使用約24萬個塑膠袋。南投縣環保局今年新增2處市場響應減塑政策，5處市場共有逾500家攤商配合，估活動期間可減少近55萬個塑膠袋。

南投縣政府環境保護局今天發布新聞稿表示，實踐低碳永續發展目標、減少垃圾產生量，積極推動減塑環保政策，舉辦「市場自備購物用塑膠袋減量宣導活動」，邀商家及民眾響應，去年輔導中興新村第一市場、第三市場、光明市場，今年新增南投市公有零售市場、南陽市場參與，輔導南投市5處市場共逾500家攤商配合。

環保局長李易書表示，自備購物袋看似微小行為，但對環境影響深遠，統計去年3處市場執行成效，成功減少約24萬個塑膠袋使用量；今年增加2處市場響應，估活動期間可減少近55萬個塑膠袋，等於減少約1公噸垃圾、超過2公噸碳排放量，對環保助益顯著。

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環保局表示，輔導攤商配合實施「不主動提供購物用塑膠袋」，並協助在市場出入口設置環保袋循環箱，供民眾免費索取及捐贈。

另外，為鼓勵民眾自備購物袋採買，環保局結合市場辦理「自備購物袋集點送好禮」，活動期間5月1日至10月31日，至合作攤商消費滿額並自備購物袋可集點，6點可兌換精美宣導品等。（編輯：吳素柔）1140509