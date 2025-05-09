大同響應環境保護 總經理沈柏延率領員工淨灘

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（中央社記者潘智義台北9日電）大同公司今天宣布力行永續ESG（環境保護、社會責任、公司治理）行動，連續3年由財團法人大同公司職工福利委員會舉辦淨灘活動，日前由總經理沈柏延帶領集團近700名員工與眷屬，開跋宜蘭壯圍沙丘進行一日淨灘，總計清出超過2170公斤的海洋垃圾，重量是去年淨灘活動的4倍。

大同表示，台灣四面環海，擁有與生俱來的海岸線美景與豐富的海洋資源，做為企業公民，除了在產品開發方面講求高效、節能、環保，務求對環境生態影響降至最低；更以舉辦活動的方式鼓勵集團員工及眷屬積極參與環境保護與社會公益相關事務。

大同強調，為從源頭力行減碳，本次淨灘活動全程採無紙化作業。淨灘活動為增加趣味性，特別安排競賽，激勵大同人針對沙灘上廢棄的漁業用品，如魚網、粗繩、浮球、保麗龍球、釣線等，與不該出現在海灘上的民生廢棄用品，如盥洗台、飲料罐、玻璃瓶、口罩、寶特瓶、打火機、香菸、木板、鐵片、菸蒂等進行清理，活動結束總計清出逾2170公斤的垃圾，平均每名參加者清理出超過3公斤海洋垃圾。（編輯：潘羿菁）1140509