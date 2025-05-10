墨西哥藝術家費拉斯柯畫作 首次在英國展出

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（中央社記者黃佩珊倫敦10日專電）墨西哥備受歡迎的藝術家費拉斯柯（José María Velasco）的畫作，首次在英國展出。這是英國國家美術館有史以來首次展出拉丁美洲藝術家的作品，以紀念墨西哥和英國建交200周年。

英國國家美術館以「費拉斯柯-墨西哥風景」（José María Velasco -A View of Mexico）為主題，展出單一畫家費拉斯柯作品，展期到8月17日為止。

費拉斯柯出生於1840年，是19世紀墨西哥傑出的風景畫家。雖然在歐洲較少人知道費拉斯柯，但在墨西哥卻是眾所週知。他的作品被複製在明信片和打火機上，就像梵谷（Vincent van Gogh）和莫內（Claude Monet）的作品在歐洲一樣。

費拉斯柯不但是藝術家，還是敏銳的植物學家和地質學家。他有些作品中，墨西哥灌木和仙人掌佔據中心位置；還有許多風景素描和油畫展現他的深厚的地質學知識。

CNN記者菲力普斯（Mark Phillips）趁著休假來欣賞畫作。他說，費拉斯柯的畫作乍看之下很像照片，他有些畫作為現代墨西哥城所在地於19世紀時的廣闊風景，揭示了墨西哥的歷史和快速現代化的現狀。

吉爾能（Erla Kiernan）表示，她從未去過墨西哥，參觀此畫展，看到和英國截然不同的景色，感覺就像旅行到不同國度一樣。

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已經退休的茱麗亞（Julia）最近加入美術館會員，雖然行動不方便，但她鼓勵自己藉由欣賞不同的展覽吸收新知。她認為，費拉斯柯的畫作色彩豐富，但附在畫作旁的解說文字太小，她看得很吃力。

英國國家美術館表示，他們收藏許多偉大的西歐傳統藝術品，最近15年開始擴大展出範圍，延伸到北美和澳大利亞，首次展出拉丁美洲畫作，希望帶來不同的藝術饗宴。（編輯：韋樞）1140510

吉爾能表示，她從未到過墨西哥，參觀此畫展，看到和英國截然不同的景色，感覺就像旅行到不同國度一樣。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年5月10日

菲力普斯說，費拉斯柯畫作乍看之下很像照片，他的畫作為現代墨西哥城所在地於19世紀時的廣闊風景，揭示了墨西哥的歷史和快速現代化的現狀。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年5月10日

已經退休的茱麗亞雖然行動不方便，但她鼓勵自己藉由欣賞不同的展覽，吸收新知。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年5月10日