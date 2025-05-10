挺陸配大遊行 遞交陳情書訴求修正兩岸條例

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（中央社記者李雅雯台北10日電）「挺陸配、反迫害」大遊行今天下午舉行，訴求放寬原陸籍人士可具結替代喪失原籍證明的樣態，進一步地修正兩岸條例；陸委會回應，目前措施可處理絕大多數狀況。

更生黨、新黨發起挺陸配大遊行，號召民眾、團體為陸配發聲。遊行隊伍下午3時從中正紀念堂出發，終點為立法院群賢樓前。更生黨主席、遊行發起人吳軾子遞交陳情書給台北市政府警察局中正一分局代表後，下午4時30分宣告大遊行結束。

吳軾子表示，陸配是這塊土地一份子，陸配的孩子也是台灣未來主人翁，應該給予陸配充分的人格權、生存權；將由中正一分局轉陳情書給總統府、立法院黨團等，希望立委修正法律，讓拿到台灣身分證的陸配不用再繳交中國大陸除籍證明。

挺陸配大遊行提出兩個訴求。第1，放寬可具結替代喪失原籍證明的樣態，包括年滿65歲以上或中低收入戶或最近5年未前往中國大陸者；第2，建議修正兩岸條例，已經取得台灣身分證的陸配，可以具結替代中國大陸除籍證明。

大陸委員會（陸委會）10日透過書面回應訴求。陸委會表示，目前措施可處理絕大多數狀況，有其他疑難雜症可向移民署、陸委會和海基會反映，都可以得到解決。

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移民署要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件喪失原籍證明，由於部分個案反映有實務補件困難，陸委會公布可具結替代6類型或延後辦理3樣態，移民署4月21日起受理申請。

可具結替代6類型包括赴陸恐有人身安全疑慮者、學齡前返台定居的在陸出生者且主張未在陸設籍、重大傷病且臥床、配合醫治療程、身體衰弱或行動不便者、2015年1月1日起未曾赴陸者、年滿70歲者、低收入戶。（編輯：邱國強）1140510

「挺陸配、反迫害」大遊行10日下午舉行，與會民眾手拿標語跟著遊行隊伍前進。中央社記者李雅雯攝 114年5月10日

「挺陸配、反迫害」大遊行10日下午舉行，中華統一促進黨總裁張安樂（前排右3）率員加入遊行隊伍。中央社記者李雅雯攝 114年5月10日