加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
母親節鋒面影響仍濕涼 13日全台放晴高溫飆30度以上
首頁 / 地方

火流星劃夜空 阿里山風景區即時影像精彩記錄[影]

2025/5/10 18:50（5/10 19:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
超大火流星於9日深夜11時47分劃過台灣夜空，瞬間照亮大地，阿里山國家風景區的即時影像鏡頭也捕捉到珍貴影像畫面。圖為隙頂生力農場拍下畫面。（翻攝畫面）中央社記者蔡智明傳真 114年5月10日
超大火流星於9日深夜11時47分劃過台灣夜空，瞬間照亮大地，阿里山國家風景區的即時影像鏡頭也捕捉到珍貴影像畫面。圖為隙頂生力農場拍下畫面。（翻攝畫面）中央社記者蔡智明傳真 114年5月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）台灣9日深夜超大火流星劃過天空，大地瞬間變亮，阿里山國家風景區6支網路即時影像記錄到這一刻；攝影達人黃源明說，透過網路科技設備輔助，能彌補無法親臨現場的體驗。

昨天深夜11時47分超大火流星劃過天際，許多民眾嘖嘖稱奇，臉書（Facebook）粉專「漫步在雲端的阿里山」管理員黃源明側錄網路即時影像，集合成一段火流星出現的影片，貼在臉書供民眾欣賞。

黃源明指出，側錄火流星影像來源包括阿里山國家風景區的隙頂生力農場、隙頂二延平山觀景台、太平雲梯、牛埔仔草原、奮起湖及阿里山國家森林遊樂區的小笠原山觀景台。

其中隙頂生力農場成功拍攝到完整的火流星，其餘均為火流星劃過天際的閃亮畫面。至於台東南橫埡口的即時影像，也拍攝得非常清楚，甚至呈現強烈爆閃如白晝的畫面。

google news透過 Google News追蹤中央社

黃源明說，透過網路科技設備的輔助，即使錯過當下或是時間無法配合，但是掌握即時影像的黃金回溯時段，可以彌補無法親臨現場的體驗。

有專家表示，流星體高速進入大氣層後，因與空氣摩擦產生高溫而燃燒，燃燒時可能出現綠色或其它顏色光芒，屬自然現象，其顆粒比較大，亮度遠高於一般流星，俗稱「火流星」。（編輯：吳素柔）1140510

#阿里山
#阿里山國家風景區
#黃源明
#臉書
延伸閱讀
台東深夜太平洋上空閃亮光引議 專家研判火流星[影]北市天文館盤點5月天象 寶瓶座流星雨連下7天
黃源明
遊客亂丟地瓜 阿里山黑長尾雉遭「間接」餵食攝影達人黃源明拍阿里山逾30年 獲台灣觀光之友
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：