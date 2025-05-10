美英達成貿易協議 日媒：日本狀況不同難仿效

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京10日綜合外電報導）美國與英國日前宣布達成貿易協議，美國將設定減少英國汽車關稅的「進口配額」。日媒分析，儘管美英達成協議，但英國與日本的狀況相當不同，不能保證日本能獲得相同成果。

「日本經濟新聞」今天報導，美國總統川普8日形容與英國達成了「突破性的貿易協議」，但這僅是敲定初步架構，雙方將在未來幾週致力達成最終協議。

協議的核心是被稱為「進口配額」的「關稅配額」，美國將調降英國汽車的關稅，從目前的27.5%（包括2.5%的基礎關稅和25%的汽車領域追加關稅）降至10%，適用這個措施的英國車上限為10萬輛。根據協議，超過這個配額後，稅率將提高至25%。

大多數英國商品仍將面臨美國的10%全球性基準關稅。

至於鋼鋁關稅，儘管目前尚不清楚細節，但美國也將在鋼鋁關稅領域，針對英國產品設定免稅配額。英國汽車製造商和貿易商協會（SMMT）執行長霍斯（Mike Hawes）樂見這項進展，稱「這是我們渴望已久的救濟措施」。

報導分析，川普政府先前僅有意與各國協商「對等關稅」，但從美英此次的談判結果來看，在汽車、鋼鐵、鋁等特定領域的關稅，也存在談判空間。

而白宮說明，這次的協議是與其他貿易對象國協商時的「基本方針」。不過「日本經濟新聞」指出，其他國家仍不能預判是否在特定領域協商關稅。

川普就汽車進口配額表示，「不會進行相同交易」，強調這項特別措施僅針對英國。報導指出，川普同意設定英國汽車進口配額的背景，是考量以高級車為主的英國車「不會與美國車競爭」。

川普曾評論勞斯萊斯汽車（Rolls-Royce Motor Cars）等英國品牌的汽車「相當特別，是數量鮮少的超高級汽車」。他也曾說：「這與製造數百萬輛，猶如怪物的汽車公司不一樣」。根據SMMT的資料，英國2024年對美出口汽車10萬1000多輛，幾乎都在美國的「進口配額」內。

另外，英國本身的貿易情況與日本等其他國家有很大不同。美國對日本的貿易逆差達685億美元，而美國對英國則是119億美元貿易順差。對致力於縮小貿易逆差的川普政府而言，英國是相對容易談判的對象。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另一方面，日本銷往美國的汽車以一般汽車為主，且數量是英國的10倍以上，根本無法相比。

日本政府相關人士透露，即便日本要求美國設定日本汽車進口配額，「也無法達到與英國相同的數量，將會是艱難的交涉」。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1140510