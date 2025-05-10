日本防衛白皮書 將中俄加強軍事合作列為重大關切

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北10日電）中國國家主席習近平訪問俄羅斯，兩國8日並發表長篇聯合聲明之際，9日曝光的日本政府2025年版防衛白皮書草案直指，中俄加強軍事等合作是日本「安保方面重大的關切事項」，並提到「在東亞發生與俄羅斯侵略烏克蘭相同事態的可能性」。

共同社今天報導，上述內容由多名相關人士透露，而白皮書最快7月將向日本內閣會議提報。

報導指出，根據已知內容，白皮書草案直指，中國與俄羅斯加強包括軍事活動在內的合作，是日本「安保方面重大的關切事項」。此外，中俄正加強干擾他國利用太空的能力，兩國的國家和軍方可能參與對外網路攻擊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

白皮書草案針對日本周邊的安全環境指出，此時是日本「迎來戰後最大的考驗，進入新的危機時代」。這包括美中競爭激化，以及「在東亞發生與俄羅斯侵略烏克蘭相同事態的可能性」。

白皮書草案並對中國的軍事動向提到，這是「前所未有的最大戰略挑戰」，中國正在急速加強核飛彈及海空戰力，並對日本周邊中俄軍方的聯合飛行和航行表示關切，同時提到2024年中國在台灣周邊的軍事演習等活動日趨頻繁。（編輯：邱國強）1140510