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巴黎國際發明展台灣奪6金 社會精神與年輕動能獲譽

2025/5/10 07:31
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（中央社記者曾婷瑄巴黎10日專電）全球最悠久第124屆巴黎國際發明展昨晚舉行頒獎典禮，台灣作品榮獲6金。評審主席告訴中央社，台灣發明讓人驚艷，呈現發明展創新與服務社會精神，且年輕世代動能更是優勢。展覽吸引逾50萬人次，台灣攤位熱門，詢問度高。

第124屆巴黎國際雷平發明展（Concours Lépine）與巴黎國際博覽會（Foire de Paris）4月30日至5月11日在凡爾賽門展覽中心（Porte de Versailles）舉行，吸引超過50萬人次參觀。

巴黎發明展今年已邁入第124屆，為全球最悠久發明獎，以公正與代表性著稱。9日晚間舉辦頒獎典禮，台灣從全球250件專利商品中脫穎而出，榮獲6面金牌。現場獲得熱烈掌聲，駐法代表郝培芝也受邀坐上頒獎貴賓席。10日將會進行銀牌與銅牌的頒獎儀式。

評審團主席拉維尼耶（René Lavergne）向中央社表示，「台灣的發明每一年都讓我們驚豔， 台灣真的是巴黎發明展的精神所在，就是我們在尋找的發明，也就是創新性、自發性，並服務社會。老實說，我們評審都很喜歡評台灣的作品，因為可以再次感受到雷平發明獎的真正精神」。

發明家廠商外，也有好幾位國立聯合大學的學生，展現年輕動能。拉維尼耶接著說，「年輕世代是台灣的優勢，讓我們非常欣賞，這就是未來所在，推動著這些小發明家」。

今年台灣仍然是最大的外國參展代表團，帶著來自35家廠商、61件專利作品參展。從台灣原生寄絲藻，萃取用於細胞觀察及精準醫療等的藻紅螢光蛋白、以仿生科技模仿荷葉效應的防水汽車鍍膜，以及多功能避難包等產品，都吸引大批參觀者詢問。

參加過5次發明展，作品屢獲金牌的Luxwell執行長曾明國向記者說，巴黎發明展參賽作品一定要是新的，且要對人類有貢獻，能拿到獎項。

因雷平發明展金牌的肯定，曾明國的專利腰帶等產品大受歐美消費者歡迎。而今年他與多位醫生花費15年研發的中藥提取製成技術「生命奇蹟」再度贏得評審青睞，拿下金牌。

曾明國指出，台灣團特點在於基礎工業扎實，如電子、半導體、人工智慧、化工，皆有成熟基礎，因此全球訪客都對台灣產品非常有興趣。「法國、歐洲人講求質量，因此在這裡的學習也能成為借鏡」。

今年參觀人潮比去年更多，且台灣團位子在中央走道，展場經常爆滿，曾明國坦言「應付不來」，且大多廠商都只帶一件展示，無法滿足消費者。因此他建議，或許能取得政府協助，若台灣團在法國有發貨中心，便能同時參賽也做生意。

法國巴黎發明展台灣代表團團長徐捷中告訴記者，今年法國巴黎發明展有兩重大趨勢：第一為品牌化，第二為大健康趨勢。

同為中華民國流行顏色協會理事長的徐捷中指出，全球正面臨中美貿易戰，在毛利微薄情況下，代工產業很快就會被淘汰。台灣廠商透過打造品牌，能提升品牌韌性。

「國際貿易署也提到，為避免中美貿易戰影響，推薦廠商積極拓展歐洲市場，這裡就是非常好的平台，讓台灣發明界打團隊戰，比起單打獨鬥，我們能共用資源，整個台灣館就會很吸睛」。

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此外，台、法兩國都面臨老齡化與少子化，因此用自動化與AI來幫助長者擁有健康的退休生活，也是很大的趨勢。

徐捷中說，今年巴黎發明展買氣更勝以往，許多民眾都詢問購買。對於曾明國的建議，徐捷中表示，正在籌備Taiwan Hub，之後會有官網，讓法國人能買到來自台灣的好發明、好設計。在法國也將有共同物流倉儲，讓發明家共同分攤運送至歐洲的貨櫃。（編輯：陳承功）1140510

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