台灣發明法國發光 人文關懷與鄉土熱愛成創意動力

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（中央社記者曾婷瑄巴黎10日專電）第124屆巴黎國際發明展台灣每件參展作品都得獎，共斬獲6金、10銀、45銅。金獎發明家向中央社表示，台灣創作能量來自於高科技、人文關懷及對土地家鄉的熱愛。他們希望自己的發明能改善人類生活，並讓世界看見台灣的美好。

全球最悠久的巴黎國際雷平發明展（Concours Lépine）昨晚舉辦頒獎典禮，台灣從全球250件專利商品中脫穎而出，共榮獲6面金牌、10面銀牌、45面銅牌。

評審團主席拉維尼耶（René Lavergne）向中央社表示，台灣發明令人驚豔，是巴黎發明展的精神所在，也就是創新性、自發性，並服務社會。

勇奪兩面金牌的台灣輔康醫療器材股份有限公司，以八合一AI評估/訓練機、坐站功能訓練機獲評審盛讚。

董事長葉晉毓向中央社表示，發明的意義在於「改善人類生活，使其更加便利」。

葉晉毓曾是物理治療師，他花了18年心血研發一系列設備，讓民眾能靠自主訓練正確運動、改善健康。

不同於一般健康器材，得獎作品連結大筆AI（人工智慧）數據庫，能和正常模組比對，在90秒內評估使用者循環、三高、代謝、賀爾蒙等身體機能退化程度，再根據狀況給予個人化的運動處方。

幾位本業為醫生的評審委員稱讚他的設備無法挑剔，不僅操作簡單、馬上能看到評估結果，還能立刻獲得建議的運動處方。

葉晉毓說，一般人不是運動，就是上醫院。但真正常運動者約只有總人口的10%，真正生病需要看醫生的則有20%，中間有70%「亞健康」族群，就需要這樣的設備來保養與促進健康。

他指出，設備已經落地台灣、日本等亞洲國家，也通過50多國的安全規範。這次來法國參展，感覺法國在預防醫學還在啟蒙階段，訪客也對設備的科學性頗為驚艷。這次參展，已有好幾間歐洲代理商感興趣。

身在產業第一線，葉晉毓指出，台灣在AI科技擁有領先地位，很早開始蒐集大數據，透過與學術機構合作等途徑，很快可以步入應用面，這是台灣很大的優勢。

他表示：「台灣環境越來越好，發明家只要有了想法與目標，有很多資源配套可協助完成。尤其在醫療上，這是跨越種族、國界的，台灣的確可以在這塊為世界人類做一些事情。」

台灣發明除了科技基礎與人文關懷，更有對土地和故鄉的熱愛。

艾銳爾國際有限公司創辦人劉宜忠以多功能組合式防水包獲得金獎。他穿著充滿海洋特色的南方澳旗魚陣上衣接受訪問。

該防水包提供水上活動、露營者等靈活運用的收納空間，因有不同隔層與隔間，因此即使大浪打來，內部也不會濕，且每個部件都可以拆開使用，賦予背包不同功能。

劉宜忠在展場上進行500多次展示，參觀者都表示耳目一新，且法國戶外運動人口多，台灣與法國市場能連結，具開拓前景。

劉宜忠告訴記者，他來自蘇澳偏鄉，是返鄉青年。當地近年來開始發展水域遊憩，機車旅遊也很盛行。他正以南方澳作為實驗基地，「這個產品，就是以家鄉為出發點，進行設計與發想，沒想到也在法國能得到呼應」。

劉宜忠本業為藝術家，講到得獎感想時，不禁哽咽：「參加展覽對我而言意義非常大，我為此努力非常久，創業是非常心酸的過程。我從偏鄉來，從未想過有天能登上這個舞台，連參展的錢都是借來的。我很努力，真的要相信自己，才能走下去。」

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提到台灣的優勢，他表示，「我們有海有山與資源，是很好的創新基地，是發明家的研發中心，可以在短期驗證後把產品帶到國外，讓他們知道，這些是從台灣來的好產品。台灣不只有半導體，也有大自然與貼近生活的創意。我想從台灣出發，讓大家看到台灣產品的厲害」。

巴黎國際雷平發明展與巴黎國際博覽會（Foire de Paris）4月30日至5月11日在凡爾賽門展覽中心（Porte de Versailles）舉行，吸引超過50萬人次參觀。（編輯：陳妍君）1140510

劉宜忠來自蘇澳偏鄉，當地近年來開始發展水域遊憩，產品就是以他的家鄉為出發點設計與發想，在法國得到迴響。他的多功能組合式防水包榮獲第124屆巴黎國際發明展金獎。（劉宜忠提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 114年5月10日

葉晉毓（左）以八合一AI評估/訓練機、坐站功能訓練機獲第124屆巴黎國際發明展評審盛讚，一舉拿下兩面金牌。他向中央社表示，發明的意義在於改善人類生活，使其更加便利。（葉晉毓提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 114年5月10日

葉晉毓花18年心血研發的設備，獲得巴黎國際發明展金獎。坐站功能訓練機連結大筆的AI數據庫，能在90秒內評估使用者身體機能退化程度，再根據狀況給予個人化的運動處方，在老齡化的今天特別受到關注與歡迎。（葉晉毓提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 114年5月10日