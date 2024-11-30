首爾發明展 台灣獲41金、42銀、25銅創紀錄

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（中央社記者廖禹揚首爾30日專電）台灣發明協會率團參與2024年韓國首爾發明展，在32國超過500件作品中脫穎而出，共拿下41金、42銀、25銅，刷新獲獎紀錄，首次由國小及國中學生聯合開發的作品也拿下1金1銀1銅，獲得滿場掌聲。

首爾發明展11月27日至30日在首爾COEX會展中心舉行，29日傍晚舉行頒獎典禮，駐韓台北代表部教育組組長鄭正凱也為來自台灣的220多位參展者帶來教育部長鄭英耀賀電，讚許代表團表現卓越、為國爭光。

台灣發明協會理事長張嘉菊向中央社表示，台灣代表團一直以來都是首爾發明展前兩大參加團，今年共有112件作品參展，創下亮眼佳績，希望可以藉此激勵國內優秀學生與人才參與，讓世界看見台灣、也增加國際交流機會。

頒獎典禮上最受矚目的可說是來自林口國中及嘉寶國小組成的團隊，帶著校旗及國旗上台領獎時獲得全場掌聲鼓勵。這些小小發明家共拿下1金、1銀、1銅，對這次參與經驗表示相當有趣、令人雀躍。

正就讀林口國中及嘉寶國小的兄弟檔謝秉均、謝秉恆代表團隊介紹作品時說明，他們的靈感來自於生活中可能遇到的問題，例如側壓式的馬桶按壓式沖水器壓力較小，改善難度高，他們便以此為題找尋解方。為了參加這次發明展，團隊成員們即使放颱風假也都透過視訊進行英文訓練，只為完美在評審面前呈現作品。

銘傳國中學生也表現不俗，拿下4金、4銀、1銅。他們的作品同樣解決了各種生活中的問題，例如可以自動感應藥罐內體積、發出聲音、亮光來提醒家中老人家吃藥的智慧藥罐；以及在多雨的台灣最需要的便利收傘器等。

學生參賽的最大贏家則是台北城市科技大學，共拿下15面獎牌。城市科技大學電機工程系教授陳志明表示，該校參與國際發明展已有十多年經驗，主要以工業互聯網、人工智慧等主題發想，發明作品不乏商用化及企業合作成果。

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台灣發明協會表示，台灣代表團的傑出表現不僅彰顯台灣的創新實力，也為國際舞台上的台灣形象增添光彩，期待未來有更多發明與創新作品繼續推動台灣走向世界。（編輯：陳承功）1131130

林口國中及嘉寶國小組成團隊以混齡式訓練促成不同年齡層學生交流，改善側壓式馬桶沖水器壓力等生活問題。中央社記者廖禹揚首爾攝 113年11月30日