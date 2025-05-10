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台中男持刀刺前女友致死再自殘 警戒護就醫

2025/5/10 18:38（5/10 19:01 更新）
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台中市南屯區一名男子10日與前女友談復合未果，竟持刀刺傷前女友後再自殘，女子送醫不治、男子暫無生命危險，由警方戒護就醫。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年5月10日
台中市南屯區一名男子10日與前女友談復合未果，竟持刀刺傷前女友後再自殘，女子送醫不治、男子暫無生命危險，由警方戒護就醫。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年5月10日
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（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市南屯區1名男子今天與前女友談判復合未果，持水果刀刺傷前女友後再自殘，女方送醫不治，男子暫無生命危險，由警方派戒護就醫中，待傷勢穩定，全案將依殺人罪嫌送辦。

台中市警察局第四分局表示，下午2時31分許接獲報案指稱在南屯區有男子持刀攻擊女子案，隨即派員抵達現場，到場發現1男1女倒臥在血泊中，男子意識尚稱清醒。

台中市消防局據報到場時，女子已失去生命跡象，隨即送往烏日林新醫院。而男子胸口有4處撕裂傷，意識清楚，送至中山醫學大學附設醫院救治。

警方指出，經詢問初步了解，詹姓男子（24歲）與詹姓女子（18歲）為前男女朋友，在現場再次談論分手事宜，並協調要將寵物鼠交付。

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警方進一步了解，2人今天相約於現場談判復合問題未果，詹男持水果刀刺傷前女友後再自殘。詹女經急救後宣告不治身亡，詹男目前尚在開刀治療中，暫無生命危險，由員警戒護中，待傷勢穩定，全案將依殺人罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，遇有情感糾紛或分手爭執，應以理性、和平方式處理，切勿因一時情緒失控而做出傷害自己或他人的行為。（編輯：張雅淨）1140510

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