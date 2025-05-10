林佳龍訪德州 見證雙邊產業簽署經濟合作協議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北10日電）外交部長林佳龍正在美國訪問，當地時間9日出席AI峰會，見證電電公會與德州總商會簽署「德州—台灣經濟合作協議」外，他並以環球晶圓德州廠即將開幕等為例強調，這次訪美不只是交流，而是以具體行動，展現台灣已準備好與美國並肩共創繁榮的決心。

林佳龍今天在臉書發文指出，9日參與「台灣—德州人工智慧創新峰會」，台美產官學界得到的共識為「AI是國家安全與經濟發展的關鍵」。這場AI峰會由台灣電機電子工業同業公會、德州總商會和Opportunity Austin共同主辦，邀請聯邦眾議員塞申斯（Pete Sessions）、德州眾議員陳筱玲及多位美國企業代表，台灣方面則由電機電子工業同業公會理事長李詩欽、中華民國國際經濟合作協會理事長呂桔誠率台灣產業代表與會。

林佳龍表示，美國總統川普即將公布「AI行動計畫」（AI Action Plan），而像是星際之門計畫（Stargate Project）、輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）等大廠也預計共投入至少美元1.5兆元，啟動一波AI的產業革命。

他說，相信台灣的機會，不只在於爭取這龐大商機，更在於投資美國後可以利用在地的科技、資金與人才壯大台灣，同時融入美國的創新生態系，提升台灣的產業附加價值。

林佳龍說，未來台灣將提供最先進的AI晶片製造與伺服器組裝技術，和美方「強強聯手」，在全球AI競賽共創雙贏，鞏固美國在AI領域的領導地位，也讓台灣在非紅供應鏈中，繼續扮演關鍵角色。

林佳龍引述總統賴清德說過，「立足台灣、佈局全球、加強美國、行銷全世界」，只要台美攜手合作，打造「台美聯合艦隊」，就能共創雙贏、壯大彼此。

林佳龍說明，台灣已是德州第六大貿易夥伴，雙邊一年貿易額突破美元250億元，這幾天在德州的考察，更讓他看到這裡擁有豐富的人才、多元的能源選項，以及相對低的賦稅環境，深具投資的潛力。

透過 Google News 追蹤中央社

在林佳龍與塞申斯的共同見證下，李詩欽與德州總商會執行長哈默（Glenn Hamer）、Opportunity Austin執行長Ed Latson簽署「德州—台灣經濟合作協議」，深化雙向投資關係。

林佳龍也預告，環球晶圓德州廠即將開幕，而Select USA投資高峰會、無人機展、農業採購團等活動也將陸續展開，未來還有規劃與休士頓市政府合作興建的「Taiwan Tower」。他強調，這次訪美不只是交流，而是以具體行動，展現台灣已準備好與美國並肩共創繁榮的決心。（編輯：黃瑞弘）1140510