加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

陳椒華退出時代力量 聲明沒家人同意不再參加政黨

2025/5/10 20:50（5/10 21:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
時代力量前黨主席陳椒華（前）。（中央社檔案照片）
時代力量前黨主席陳椒華（前）。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北10日電）時代力量前黨主席陳椒華今天表示，在徵求家人同意下，她經過多次思考後，決定在母親節前夕寄出退出時力黨籍的聲明書。她強調，沒有家人同意，不會再參加政黨，這是她對家人的承諾。

陳椒華曾任時代力量黨主席及不分區立委，卸下立委與教職後仍熱衷於環境議題。不過她今天晚間透過臉書表示，卸任時力立委職務及黨務1年後，她認為放棄時力黨員身分，會讓自己有更多空間去做對台灣有益的事務，因此她決定放棄時力黨員身分，並向支持她及時力的朋友表達感謝。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳椒華強調，卸任立委及教職後，家人仍繼續支持她參與NGO公益活動，放棄時力黨籍後，沒有家人同意，她也不會再參加政黨，這是她對家人的承諾。

陳椒華表示，母親節前夕，秉持一向的堅持，希望能為母親台灣多盡一份力，即使退休，她也仍懷抱初衷與理想。（編輯：張若瑤）1140510

#時代力量
#陳椒華
#時力
陳椒華
白河水庫保護區疑違法開發 立委要求停工並依法開罰環境部擬提高刑罰上限 盼嚇阻任意棄置廢棄物
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：