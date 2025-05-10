陳椒華退出時代力量 聲明沒家人同意不再參加政黨

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（中央社記者郭建伸台北10日電）時代力量前黨主席陳椒華今天表示，在徵求家人同意下，她經過多次思考後，決定在母親節前夕寄出退出時力黨籍的聲明書。她強調，沒有家人同意，不會再參加政黨，這是她對家人的承諾。

陳椒華曾任時代力量黨主席及不分區立委，卸下立委與教職後仍熱衷於環境議題。不過她今天晚間透過臉書表示，卸任時力立委職務及黨務1年後，她認為放棄時力黨員身分，會讓自己有更多空間去做對台灣有益的事務，因此她決定放棄時力黨員身分，並向支持她及時力的朋友表達感謝。

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陳椒華強調，卸任立委及教職後，家人仍繼續支持她參與NGO公益活動，放棄時力黨籍後，沒有家人同意，她也不會再參加政黨，這是她對家人的承諾。

陳椒華表示，母親節前夕，秉持一向的堅持，希望能為母親台灣多盡一份力，即使退休，她也仍懷抱初衷與理想。（編輯：張若瑤）1140510