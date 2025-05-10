數發部推動資安職能轉換計畫 充實公部門人才庫

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（中央社記者蘇思云台北10日電）2024年全球資安人才缺口約476萬人，政府面臨與民間開搶資安人才的挑戰。數發部資安署表示，除了向機關加強宣導補實人力外，也推動「政府資安人力職能轉換訓練」，逾450人參與職能轉換計畫，預計年底完成訓練，有望充實潛在資安人才庫。

行政院會近期通過「第七期國家資通安全發展方案（2025年至2028年）」，提出4大策略，包含完成政府機關多元儲備資安人才、強化關鍵基礎設施資安、壯大國內資安產業與建立政府骨幹網路AI主動防禦機制等，盼建構信賴安全的數位社會。

依照資通安全責任等級分級辦法規定，A級、B級、C級公務機關應配置資安專職人員數分別為4人、2人、1人。

外界長期關注政府資安人才缺口，數發部資安署統計C級以上各機關2023年資通安全維護計畫實施情形，中央跟地方依法配置資安專職人力為1533人，目前正職人員939人、非正式人員如約聘與委外有355人，換算整體資安人力缺口為239人。

資安署向中央社解釋，透過2大策略補充公部門資安人力，一是透過考試制度增加公務機關選才管道。去年起公務人員高等考試新增設資通安全類科，統計到今年3月下旬，6機關提列今年公務人員高等考試三級考試資通安全類科職缺數共9個。

不過，各機關雖有資安人力缺口，但實際開出職缺明顯較少，資安署說明，兩者差距主因為各機關會考量自身業務需求、預算員額配置等情形不同等，也可能透過機關商調人力、現職公務人員調任資訊處理職系等方式來補足人力缺口。

資安署指出，由於目前資安法未強制規範，各機關實務上仍常以約聘僱或委外人力因應，未來持續宣導政府機關多元取才管道措施。

此外，資安署也啟動「政府資安人力職能轉換訓練」，規劃20學分（或360小時）的課程，建立資安職能轉換訓練機制，讓非資訊職系的公務員完成訓練後，就具備申請資訊職系的資格，有望成為潛在的資安人才。

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資安署指出，目前參與「政府資安人力職能轉換訓練計畫」達到450人以上，包含由政府機關薦派與自行報名者，預計今年年底可完成訓練。

如今民間資安人才炙手可熱，外界關注，政府能否祭出誘因，吸引優秀資安人才。資安署解釋，如果是一般行政業務人員轉為資訊職系，專業加給可按月增加約新台幣4000元，此外，如果還有資安證照、所在機關也符合政院核定者，可進一步依照職等，每月可再增加3000元，若為主管職則增加5000元，未來持續爭取提升資安人員待遇。（編輯：潘羿菁）1140510