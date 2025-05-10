紙風車屏東戲劇人才成果展演 周春米讚精彩

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（中央社記者趙靜瑜台北10日電）經過3年深耕，屏東縣政府與紙風車劇團「屏東戲劇人才培訓計畫」第二期舉行成果展演，現場邊唱邊跳有模有樣。縣長周春米表示，比她預期得還精彩，「很謝謝靈魂團隊紙風車。」

周春米今天看完成果發表會後致詞表示，屏東很幸運在前縣長潘孟安的支持之下，「用騙的把紙風車團隊『騙』到屏東開班授課，培養屏東喜愛戲劇表演的人才。我們很幸運在屏東土地上孕育了戲劇種子，這是最好的母親節禮物。」

根據紙風車劇團今天發布的新聞稿表示，第二期共招收41名學員，年齡跨度從19歲到63歲，職業涵蓋教師、學生、獸醫、森林護管員、照服員等，雖然多數非戲劇科班出身，卻都懷抱對表演的熱忱。從2024年12月起，每週2次接受專業訓練，41堂課從肢體開發、表演訓練到即興，為舞台演出奠定扎實基礎。

這次成果展演內容以第一期學員原創劇「阿猴落地掃」為靈感延伸，創作「屏東大小事」新作，融合第二期學員個人專長，加入Beatbox、跑酷、機械舞、月琴、小提琴與剪紙等表演元素，整體舞台呈現多元豐富。

此外，第二期學員也首度推出實驗劇創作「屏東我的家」，由學員親自撰寫與演出，透過非寫實敘事手法，訴說自己在屏東的生活觀察與回憶，不僅情感真摯，也充滿藝術想像，讓觀眾感受到屏東人對家鄉的深情與驕傲。

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紙風車劇團團長任建誠表示，「我們希望透過培訓成立屏東在地劇團，讓學員們平時訓練、假日演出，服務鄉親。這群人對表演的熱情和服務精神，值得敬佩，也證明了戲劇的力量可以在屏東生根發芽。」

學員之一國中老師靜宜表示：「這麼短時間要背台詞還要跳舞，真的不容易。」國小教表藝課的佩芳則說：「每次上課都是下班後的療癒時光，有夥伴陪伴前行，更堅定自己繼續走在表演的路上。」（編輯：吳素柔）1140510