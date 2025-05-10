公視奪金穗獎6大獎 青春的回擊殺球成贏家

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（中央社記者趙靜瑜台北10日電）第47屆金穗獎9日舉行頒獎典禮，公共電視今年共奪6大獎，其中學生劇展作品「青春的回擊殺球」獲最佳學生劇情片、最佳演員陳泰河以及最佳音樂音效等3大獎，成績出色。

導演王浩泰在公視今天發布的新聞稿中表示，從大學踏入影像創作至今已10年，過程中常懷疑「自己是否適合這行？」，獲獎讓他得以繼續追逐夢想。

王浩泰也感性感謝家人與父母，感謝爸爸小時候常帶他租DVD，「讓我愛上電影」。王浩泰將獎項獻給已經過世的奶奶，「奶奶在我確定可以放映這部片的前一週離世，很遺憾沒能讓奶奶看到這部片。我終於可以開心跟奶奶講，我畢業了。」

陳泰河則同時憑「青春的回擊殺球」與「囚犬」獲最佳演員。陳泰河表示，感謝導演王浩泰在桌球訓練過程的陪伴，「願意相信我做得到」。他也感謝「囚犬」導演顏皓軒心思細膩，幫助他找到了片中「阿河」這角色。

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另一名最佳演員得主楊富江因公視作品「留學生」獲獎，楊富江表示，「留學生」是一個關於在異鄉學會堅強與脆弱的故事，「特別感謝在台灣這片土地上所有的留學生和越南同胞，是他們給予了我許多創作養分。」

此外，「吹得到海風的地方」獲最佳紀錄片，「翌日」獲評審團特別獎。前者感動呈現三代情感與別離，後者描繪偶像與粉絲間的情感連結。公視並宣布得獎作品「留學生」、「青春的回擊殺球」以及「吹得到海風的地方」已於「公視+」平台上架，歡迎觀眾免費觀賞。（編輯：李亨山）1140510