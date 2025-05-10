詹子萱嘆表演課題如修行 感謝張鈞𡩋給安全感

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（中央社記者洪素津台北10日電）演員詹子萱最近上節目暢聊成為演員的契機與初心，透露出道前到北京學習表演課程，回台後還是對未來感到迷惘，她感謝有機會和演員張鈞𡩋同公司，感謝對方給予安全感。

詹子萱錄製由劉品言主持的「誰來演戲」，2人在節目中一邊畫潑畫、一邊聊成為演員的契機與初心，話題中談到演員的修煉，詹子萱透過新聞稿分享，她看過很多演員訪談，發現即使是前輩，對於表演也一直在摸索，只是每個人的階段性不太一樣，「表演真的是一個修行不完的一個課題」。

詹子萱分享當演員的契機，2020年時，她去北京參加「山下學堂」甄選，一踏進面試會場，看到周迅、陳坤、舒淇等評審，當下腦袋一片空白、身體發軟，面對評審的發問，她笑說：「慌張到根本不知道自己在講什麼」。不過詹子萱一路過關斬將，從一開始的200人，成為1個月後僅剩的20人之一。

回台後，詹子萱仍對自己的未來迷惘，恰巧張鈞𡩋開立的經紀公司來邀請，雙方一拍即合，讓她點頭簽下人生首個經紀約。

至於與張鈞𡩋的互動，詹子萱說，張鈞𡩋帶給她安全感，而且是個在選擇劇本、角色時很好的討論對象，雖然討論最後她還是會以自己的選擇來做決定。

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詹子萱提及，「愛愛內含光」是她首次擔任女主角的作品，從確認到進劇組僅有2週，她原本擔心尺度問題，導演、監製在開拍前還特地花了一整個下午跟她討論拍攝細節，包括股溝露到幾公分都講得一清二楚，所有討論結論更是直接寫進合約。

鏡電視「誰來演戲」第2季每週日晚間11時播出，中華電信MOD、HAMI VIDEO週一跟播。（編輯：吳素柔）1140510