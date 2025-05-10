南庄桐花音樂節揭幕 超大張母親節卡片吸睛

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣10日電）2025苗栗南庄桐花音樂節系列活動今、明舉行，苗栗縣政府安排多名歌手、樂團輪番演出，帶來精彩音樂饗宴；揭幕活動應景獻上大型「母親節卡片」，吸引眾人目光。

「2025南庄桐花音樂節」今、明2天在南庄遊客中心戶外廣場舉行，因適逢母親節，客委會副主委邱星崴與交通部觀光局參山國家風景區管理處長曹忠猷、南庄鄉長羅春蓮等人，共同打開大型「母親節卡片」，為活動揭開序幕。

邱星崴致詞表示，南庄地帶涵蓋客家、賽夏及泰雅族3大族群，油桐花不只是客家人的回憶，賽夏族人也會一起撿油桐子，桐花的山林經濟是族群共融的精神象徵，也是南庄最特別的地方。

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邱星崴說，南庄有油桐花和桂花2種代表花，彰顯在地辦理桐花活動的區域特色，客委會向來支持南庄辦理客家活動，歡迎民眾共襄盛舉。

苗栗縣政府發布新聞稿指出，桐花音樂節活動安排多名歌手、樂團等輪番演出，從抒情、搖滾到親子帶動跳，帶來讓人如癡如醉的音樂饗宴。（編輯：吳素柔）1140510