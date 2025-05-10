「星雲大師人間佛教傳燈錄」問世 新書發布會在高雄

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（中央社記者張已亷高雄10日電）佛光山開山祖師星雲大師圓寂逾2年，佛光山宗務委員會編纂發行新書「星雲大師人間佛教傳燈錄」。高雄市長陳其邁今天出席新書發布會，提及佛光山之於高雄，就是那盞長明不滅的心燈。

「星雲大師人間佛教傳燈錄」新書發布會在高雄佛光山佛陀紀念館大覺堂舉行，佛光山住持心保和尚、佛光山開山寮特助慈惠法師、國際佛光會世界總會署理會長慈容法師、高雄市長陳其邁、多名民意代表及學術界人士出席，會中以播放星雲大師開示影片開幕，現場及線上共有近2100人與會。

慈惠法師表示，星雲大師終其一生都在弘揚人間佛教，在大師圓寂後，有感於義理不能散失，於是在上海大學佛教思想史與人間佛教研究中心主任暨佛光山人間佛教研究院研究室主任程恭讓的協助下，編纂成100萬字的「星雲大師人間佛教傳燈錄」。

高雄佛光山今天發布新聞稿表示，陳其邁感受星雲大師一生弘揚人間佛教，大師的智慧與慈心悲願，讓法水長流五大洲。高雄市有幸成為大師弘法福地，感謝佛光山一直熱心公益，也開啟民眾接受佛緣的機會，朝斷惡修善的路前進。

佛光山表示，中華傳統宗教聯合總會榮譽總會長王金平感念從政一直奉行大師倡行的「五和」，不僅自心和悅、家庭和順，也導入社會、族群、兩岸，乃至世界。王金平勉勵大眾要奉行大師的精神並實踐，才能讓智慧內化。

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佛光山指出，新書3冊歷時2年編纂而成，由心保和尚、慈惠法師、慈容法師、陳其邁等人共同揭開絨布彩帶，正式宣告中文紙本、電子書同步出版，並預告英文及日文版即將上市。

佛光山表示，「星雲大師人間佛教傳燈錄」由佛光山宗務委員會編纂發行，心保和尚總監修，透過提綱挈領，更易於理解人間佛教的精髓。今天與明天舉行新書座談會，邀集多名專家學者共同研討人間佛教的精神及智慧。（編輯：張雅淨）1140510