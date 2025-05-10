高雄工地主任涉酒駕釀1死1重傷 遭聲押獲准

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（中央社記者張已亷高雄10日電）鄭姓工地主任今天凌晨涉嫌酒後開車行經高雄市三民區路口，與對向車道機車碰撞，造成李姓騎士死亡、顏姓乘客經救治仍在加護病房觀察。雄院認鄭男有串證之虞，裁定羈押禁見。

高雄市政府警察局三民第一分局員警表示，36歲鄭男在高雄擔任某工地主任到案稱，昨天深夜與友人在一處公園飲酒後開車上路，因一時恍神釀禍。事故造成就讀高雄市某高職的19歲李男當場死亡，19歲顏女則因腦出血等傷勢，經救治後處於昏迷狀態，仍在加護病房觀察。

警方詢後依公共危險、過失致死等罪嫌將鄭男移送高雄地檢署偵辦。檢方訊問後，認為鄭男有串滅證之虞，向高雄地方法院聲押鄭男。

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雄院今天晚間透過訊息指出，鄭男涉犯酒駕致死罪嫌重大，經法官訊問後坦承犯行。另外，法官依鄭男供述內容，認為鄭男有勾串共犯或證人之虞，有羈押原因，再審酌案件情節，有羈押必要性，因此裁定鄭男羈押禁見。

全案起因，鄭男涉嫌酒後開車上路，今天凌晨0時許沿高雄市三民區同盟三路由南往北直行，行經一處無號誌路口時，與對向車道的3台機車發生碰撞，造成1死、1重傷、3輕傷。鄭男經檢測，酒測值為0.66mg/L（毫克/公升），已超過標準。警方初步研判疑為酒駕釀禍，確切肇事原因仍待交通警察大隊進一步鑑定分析。（編輯：張雅淨）1140510